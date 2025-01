In Ucraina cene di Natale a sostegno di orfani e vedove

I Cavalieri di Colombo organizzano durante le festività eventi natalizi in dieci località ucraine per mostrare solidarietà e sostegno a quanti hanno perso i loro cari a causa della guerra: “Ogni incontro è un’opportunità per ricordare che Dio non li ha dimenticati”

Tomasz Zielenkiewicz – Città del Vaticano

Un altro Natale di guerra per l’Ucraina. E per prendersi cura di coloro che, a causa del conflitto che dura da quasi tre anni, hanno perso i propri cari - mariti, fratelli, padri e figli – i Cavalieri di Colombo organizzano durante le feste una serie di cene così da mostrare calore, attenzione, vicinanza.

“Siamo qui per servire gli orfani e le vedove”

Obiettivo primario di questi eventi natalizi è quello di offrire solidarietà e sostegno, spiega ai media vaticani Szymon Czyszek, direttore dei Cavalieri di Colombo per lo Sviluppo Internazionale in Europa: “La nostra organizzazione è stata fondata dal beato don Michael McGivney per servire proprio le vedove e gli orfani. Per questo motivo durante il periodo di Natale organizziamo cene in più di dieci località di tutta l’Ucraina. Ogni incontro è un’opportunità per ricordare a queste persone che Dio non le ha dimenticate, che è vicino a loro, anche nella sofferenza”.

L'esarca di Odessa durante una delle cene natalizie dei Cavalieri di Colombo

Canti, mostre, regali

Le cene di Natale per vedove e orfani sono organizzate dai Cavalieri di Colombo dell’Ucraina con il sostegno dei Cavalieri di Stati Uniti e Canada. Uno di questi appuntamenti si è svolto nei giorni scorsi nella città di Pivdenne, nella regione di Odessa, vi hanno preso parte rappresentanti dei Cavalieri di Colombo e del clero, guidati dal vescovo Mykhailo Bubniy, esarca di Odessa della Chiesa greco-cattolica ucraina. L’incontro è iniziato con una preghiera comune e una funzione in memoria di coloro che sono stati uccisi al fronte. Poi tutti hanno preso posto a tavola e, tra i piatti serviti, non è mancata la tradizionale kutia. Ci sono stati poi, durante la serata, canti natalizi e mostre artistiche e sono stati consegnati alcuni regali.

Un gruppo di donne vedove alle cene natalizie

Sostegno per i figli

“Questo è solo uno degli elementi del nostro aiuto multidimensionale per i bisognosi in Ucraina”, spiega Szymon Czyszek. Oltre alla cena in occasione della festa di San Nicola, i Cavalieri hanno distribuito ai bambini 20 mila confezioni di caramelle: “In questo momento difficile vogliamo dare motivi di gioia ad un’infanzia segnata dalla sofferenza – sottolinea il rappresentante della organizzazione cattolica -. Continuiamo a sostenere le famiglie, in particolare quelle che hanno perso i propri cari al fronte. Abbiamo organizzato per loro pacchetti natalizi. Continuiamo la nostra missione, ci prendiamo cura delle famiglie perché siano certe che Dio non le ha dimenticate”.

La liturgia a Pivdenne prima della cena organizzata dai Cavalieri di Colombo