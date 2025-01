In Namibia il primo istituto di formazione teologica e spirituale per consacrate

Le vocazioni religiose nel Paese africano sono in aumento, e ciò crea un urgente bisogno di una formazione appropriata delle suore. Rispondendo a questa chiamata, suor Anne Arabome ha preso l'iniziativa di istituire il primo centro dedicato alla responsabilizzazione delle religiose sulla loro vocazione

Suor Michelle Njeri, OSF

La formazione teologica e spirituale permanente è ora disponibile per le superiori maggiori a Windhoek, in Namibia. Secondo l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, c’è una crescita notevole e sostenuta delle vocazioni religiose in Africa. Sebbene questa crescita sia un dono gradito, crea un profondo bisogno di programmi di formazione teologica e spirituale per le religiose cattoliche che non hanno accesso all’istruzione superiore pastorale. Al fine di fornire servizi adeguati agli emarginati e alle persone che vivono in povertà, queste donne che stanno dando la loro vita al servizio di Cristo, meritano di avere una solida base in teologia, Sacra Scrittura, spiritualità e capacità manageriali. Suor Anne Arabome, membro delle suore del Servizio Sociale di Los Angeles, ha risposto a questo bisogno di formazione delle religiose in Africa fondando l’Istituto Sophia per gli studi teologici e la formazione spirituale in Namibia. «Il carisma delle suore dei Servizi Sociali consente ai membri di crescere nella loro consapevolezza sullo Spirito Santo e sull’azione dello Spirito nel mondo, impegnandosi attivamente nella missione sociale della Chiesa. L’istituto Sophia è l’incarnazione di questo carisma», ha affermato suor Anne.

Ritorno in Africa: una chiamata per le religiose

Dopo molti anni di servizio e di ministero negli Stati Uniti, è tornata in Africa per creare opportunità innovative di formazione per le religiose africane che attingono ai valori e ai principi unici africani di vita e spiritualità religiosa. «Ho sempre avuto la forte sensazione di essere chiamata da Dio; questa chiamata mi ha riportata in Africa, in particolare in Namibia e nell’Africa meridionale», ha detto suor Anne a proposito della sua motivazione ad avviare l’Istituto Sophia. «Le religiose in questa zona dell’Africa hanno limitate opportunità di formazione negli studi teologici e nella spiritualità», ha asserito. «Ci sono così tante religiose dotate, talentuose e competenti che sono appassionate della missione della Chiesa di portare la luce di Cristo agli altri. Hanno bisogno e meritano supporto spirituale, teologico e di capacità manageriali». Ha aggiunto che proprio questa è la vocazione dell’Istituto Sophia, che offre già un programma per le donne che formeranno altre giovani donne alla vita religiosa. «La formazione è virtuale e raggiunge queste donne in Sudafrica, Botswana, Zimbabwe e Lesotho. Tutto ciò viene fatto a un costo finanziario minimo», ha affermato suor Anne.

La passione per il ministero e la giustizia sociale

L’esperienza e la competenza di suor Anne nel campo della spiritualità e della teologia ignaziana includono un periodo di otto anni come direttore associato del Faber Center for Ignatian Spirituality presso la Marquette University nel Wisconsin. Ha fatto parte della facoltà di Hekima, a Nairobi, offrendo lezioni di antropologia, spiritualità e vita religiosa come parte del programma Sister-Scholars. Suor Anne ha un dottorato di ricerca in Teologia Sistematica presso l’Università di Roehampton nel Regno Unito, nonché un dottorato in Ministero e Spiritualità presso l’Unione teologica cattolica di Chicago. L’iniziativa di suor Anne si estende su due continenti, poiché coordina anche un programma di vita interculturale e di studi teologici per le religiose africane in collaborazione con il Centro di Spiritualità Ignaziana di Glasgow, in Scozia. «Ho una passione per il ministero, la giustizia sociale e le borse di studio, con particolare attenzione alla vita spirituale delle donne africane e alla spiritualità ignaziana», ha dichiarato suor Anne. Ha aggiunto che si ispira al modello sinodale nella formazione delle manager africani, ritenendo di aver «incorporato i valori, i principi e la pratica della sinodalità nella mia missione di formazione».

Potenziare e rivendicare la dignità delle suore africane

Riflettendo sul percorso fatto finora, suor Anne ha condiviso le sue ardenti speranze per l’Istituto Sophia. «Ho il sogno che questa iniziativa sia un mezzo per potenziare e rivendicare la dignità e la bellezza delle religiose africane e delle loro comunità attraverso la riflessione teologica creativa e contestualizzata, la formazione, il rinnovamento, l’accompagnamento spirituale e i ritiri ignaziani» ha auspicato. «Questa è un’avventura entusiasmante», ha concluso suor Anne. «Sperimento la presenza di Colui che è molto più grande di me e che mi ha chiamata a camminare con le religiose. In questo modo, sto svolgendo la missione sociale della Chiesa».