Nigeria, la sinodalità aiuta la formazione nelle scuole cattoliche femminili

Secondo suor Justina Adejo, religiosa agostiniana, lo spirito della sinodalità ha offerto una guida fruttuosa nella formazione delle giovani ragazze nelle scuole cattoliche della Nigeria.

Michael Maduekwe

Suor Justina Adejo, delle Suore Agostiniane della Misericordia di Gesù, ha condiviso le sue esperienze su come l'ascolto e la condivisione nello spirito della sinodalità siano stati utili nella formazione delle studentesse nella scuola secondaria di proprietà della congregazione.

"Ascoltare [le ragazze] ci offre maggiori opportunità di interagire con loro e loro si sentono libere di interagire con noi", ha affermato a Vatican News. "E il nostro semplice approccio le fa percepire di avere delle persone che sono effettivamente qui per ascoltarle, quindi si fanno avanti e condividono i loro [problemi di vita] con noi".

Suor Adejo, che attualmente è la direttrice della Mother of Good Counsel Girl's Secondary School, istituita nel 2011, ha raccontato che questo approccio ha aiutato le ragazze “a essere più moralmente rette, più aperte, più autosufficienti e pronte a raggiungere i loro obiettivi nella vita come donne disciplinate che guarano avanti”.

Sinodalità con intenzionalità

Per garantire la sostenibilità di questa cultura sinodale nella scuola, suor Adejo ha spiegato che la scuola ha sia un sistema che un approccio che rende facile per le studentesse condividere il loro percorso.

"Interagiamo con loro e ci mettiamo a loro disposizione in ogni momento", ha detto. "Nella scuola abbiamo un sistema di orientamento e consulenza in cui una studentessa può incontrare la maestra di orientamento e consulenza con cui condividere, perché se sei aperto e più flessibile la attiri a te".

"Tra gli insegnanti", ha aggiunto, "abbiamo incontri ogni lunedì in cui ci sediamo e ci ascoltiamo l'un l'altro e guardiamo alle sfide".

Questi approcci, secondo Suor Adejo, creano più spazio per la crescita nel loro apostolato e per l'educazione delle giovani.

La missione dell’educazione

Parlando del legame tra il lavoro scolastico e la missione delle Suore Agostiniane della Misericordia di Gesù, suor Adejo ha osservato che il lavoro scolastico era al centro della loro missione come suore agostiniane, perché ha aiutato a guidare le giovani a Cristo.

"Per noi suore agostiniane, ha contribuito alla nostra missione, perché in un certo senso, portiamo Cristo a loro e poi portiamo loro a Cristo", ha raccontato.

Sinodalità in comunità

La sinodalità, ha detto suor Adejo, è stata utile nella vita della comunità, poiché dà a tutti l'opportunità di ascoltarsi a vicenda e di condividere il proprio cuore e i frutti di tali esperienze.

"Come Suore Agostiniane, ci apre più porte per avere più tempo nella nostra preghiera, condividendo le cose comuni che ci uniscono insieme come sorelle", ha osservato. "Ci sediamo nella cappella per adorare Gesù nel Santissimo Sacramento e poi, quando usciamo, come comunità condividiamo le cose che toccano ognuna di noi".

Frutti della preghiera silenziosa rivelati nel servizio

Madre Teresa di Calcutta una volta disse che "il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio e il frutto del servizio è la pace".

Suor Adejo ha spiegato che le Suore Agostiniane della Misericordia di Gesù condividono questa esperienza, osservando che la vita sinodale è ciò che stimola la loro condivisione con gli altri al di fuori della comunità.

"Mentre camminiamo insieme come comunità, siamo pure in grado di proseguire per condividere con gli altri che vivono insieme a noi".

La vita sinodale, ha dichiarato, "ci apre più porte per condividere maggiormente la nostra vita e l'insegnamento della Chiesa".