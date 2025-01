Nicaragua, occupato il seminario di Metagalpa

Ennesimo attacco governativo nei confronti di strutture ecclesiastiche della diocesi che si trova nel nord del Paese dell'America centrale. Trenta i seminaristi allontanati

Vatican News

Nuovo duro colpo alla Chiesa cattolica in Nicaragua. Agenti di polizia e funzionari della procura generale lunedì pomeriggio hanno fatto irruzione Seminario maggiore di filosofia della diocesi di Matagalpa, situata nel nord del Paese dell’America centrale. Almeno 30 seminaristi sono stati allontanati. Per il momento si ignora se siano stati effettuati anche degli arresti.

Violenza senza fine

Meno di una settimana fa il governo del presidente Daniel Ortega aveva ordinato l’esproprio del centro pastorale “La Cartuja” sempre di proprietà della diocesi di Matagalpa. Anche in quell’occasione, come hanno raccontato diversi testimoni oculari, i paramilitari avevano fatto irruzione nella struttura e portato via con la forza decine di fedeli impegnati in un ritiro spirituale.