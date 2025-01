Nasce un'alleanza per sostenere i bambini vittime delle guerre

A Roma, il prossimo 2 febbraio, prenderà il via "Alliance Unbroken Kids" con l'obiettivo di mettere in campo valide azioni di supporto materiale e psicologico. Partner dell'iniziativa sono la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, la Fondazione Unbroken e la Fondazione 5P Europe

Un’alleanza in grado di aiutare i bambini del mondo vittime delle guerre. È quella che si chiama Alliance Unbroken Kids e che nascerà ufficialmente il prossimo 2 febbraio a Roma. Nella Basilica di San Salvatore in Lauro — proprio il giorno prima dello svolgimento in Vaticano del primo summit internazionale sui diritti dei minori — la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, la Fondazione Unbroken, che si occupa di dare sostegno alle persone coinvolte dal conflitto in Ucraina, e la Fondazione 5P Europe, movimento che promuove la pace nel mondo, sigleranno un accordo di collaborazione . Obiettivo: mettere in campo iniziative di sostegno, materiale e psicologico, in favore di quanti sono devastati nel corpo e nell’anima dalle numerose guerre che insanguinano il pianeta, con un’attenzione specifica ai bambini e alle donne.

Esponenti istituzionali e testimonianze

All’evento di presentazione, è prevista la presenza di importanti esponenti istituzionali, tra i quali il presidente del parlamento indonesiano, Ibu Puan Maharani, il Ministro polacco, Marek Michalak, e diversi ambasciatori presso la Santa Sede. Inoltre, saranno presenti anche testimoni delle atrocità belliche, in particolare bambini vittime dei conflitti, insieme a medici ed enti che si sono occupati delle loro cure.

Impegno concreto

“In Ucraina – scrivono gli organizzatori- grazie alla Fondazione Unbroken, le attività saranno mirate al sostegno per la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal conflitto, alla costruzione di un ospedale pediatrico a Leopoli con il progetto “Unbroken Kids”, e alla creazione di un sistema di supporto alle cure specifiche per le esigenze dei bambini e delle famiglie”. Mentre la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia “ in Palestina, ha inviato circa 70 tonnellate di beni umanitari per la popolazione sofferente attraverso il corridoio per Gaza; beni che arriveranno nel prossimo mese di Febbraio. E nell’immediato, saranno realizzate anche altre nuove missioni umanitarie”

Messaggio forte

Nell'anno del Giubileo, Alliance Unbroken Kids intende “trasmettere un messaggio forte e inequivocabile: la protezione dei diritti dei bambini e delle loro famiglie deve essere considerata una priorità assoluta richiedendo un impegno globale concreto e collettivo per offrire un futuro di speranza e guarigione.