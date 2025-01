Giubileo dei giornalisti, le iniziative di Signis Romania

In occasione dell’appuntamento giubilare con il mondo della comunicazione della prossima settimana, l'Associazione cattolica per la comunicazione audiovisiva, attraverso l'Ufficio mondiale per la televisione e il cinema, propone stasera a Roma la proiezione di “Christus”, pellicola del 1916, con l’accompagnamento dal vivo di musica d’organo

Anca Mărtinaș - Città del Vaticano

Il film "Christus" (del 1916), diretto da Giulio Antamoro, è un film italiano che presenta una delle prime narrazioni cinematografiche della vita di Gesù Cristo. La proiezione sarà accompagnata dall'organista francese di fama internazionale Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titolare del grande organo della chiesa di Saint-Eustache a Parigi.

L'iniziativa è in programma per questa sera, 25 gennaio, alle ore 20 presso la Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma (Piazza Santi Apostoli, 51). "L'evento - sottolinea in un comunicato stampa il presidente di Signis in Romania, padre Francisc Ungureanu - intende celebrare l'arte cinematografica, offrendo una profonda riflessione sui valori spirituali e universali che i grandi capolavori del passato continuano a trasmettere, unendo fede, cultura e bellezza in un'esperienza unica e straordinaria, e la splendida Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma rifletterà ancora meglio tutto questo".

"Il Cardinale"

Un'altra iniziativa proposta da Signis riguarda il film "Il Cardinale" del 2019, diretto da Nicolae Mărgineanu (che sarà presente all'evento, insieme all'attrice Maria Ploae, interprete del film). Il film, dedicato all'Anno Nazionale del Cardinale Iuliu Hossu, è stato proiettato ieri nella Filmoteca Vaticana, presentato dalla nota critica cinematografica rumena Irina Margareta Nistor.

Entrambi gli eventi Signis fanno parte della seconda edizione di “Filmikon”, il Festival internazionale dei film premiati dalla giuria ecumenica, lanciato a Bucarest nel 2024. “Filmikon” è un'iniziativa culturale concepita per integrare il programma della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e quest'anno si svolgerà dal 18 al 25 gennaio in Romania – a Bucarest, Iași, Oradea, Cluj – e in Vaticano.