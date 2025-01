Giornata dell'Infanzia missionaria, il cuore dei bambini a tutte le latitudini

Suor Inês Paulo Albino, segretario generale della Pontificia opera dell’infanzia missionaria, racconta le iniziative nei cinque continenti dei più piccoli a favore dei loro coetanei nel bisogno

Paolo Affatato - Città del Vaticano

Se in Nord Europa i piccoli “cantori della stella” girano per Paesi e città proponendo canti natalizi a condomini e comunità raccogliendo offerte anche con la vendita di cioccolato, nell’altro emisfero, in Costa d’Avorio, nella diocesi di Abengourou, i bambini di due parrocchie coinvolgono i loro coetanei nei corsi per insegnare a leggere e scrivere ai piccoli di famiglie povere, in zone rurali, che non frequentano le scuole a causa dell’indigenza. Queste, come altre iniziative, sono organizzate in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria, tradizionalmente celebrata il 6 gennaio ma che, a seconda del luogo e del contesto nelle diverse parti del mondo, ha propaggini anche in altre stagioni dell’anno.

Un messaggio di pace

Tutte le iniziative sono legate da un filo rosso che si esprime compiutamente nel motto universale I bambini aiutano i bambini che racconta in poche parole la vita e lo spirito della Pontificia Opera dell’infanzia missionaria, organizzatrice della speciale Giornata. In Svizzera e in Germania, ad esempio bambini vanno di casa in casa nel periodo natalizio fino all’Epifania «portando un messaggio di pace e la benedizione per il nuovo anno, per sensibilizzare la gente a sostenere progetti in favore dei bambini in situazioni di disagio e povertà, in tutto il mondo», spiega suor Inês Paulo Albino, segretario generale della Pontificia Opera dell’infanzia missionaria, impegnata nel Dicastero per l’Evangelizzazione. La religiosa dell’Istituto delle Adoratrici del Sangue di Cristo, nata in Guinea-Bissau, ha portato in Vaticano il piglio e il cuore maturati in anni di lavoro nel campo dell’evangelizzazione, della catechesi e dell’apostolato con bambini e giovani, nel suo paese e poi in Italia.

Le radici della "Santa Infanzia"

Suor Inês ci tiene a ricordare le radici dell’opera detta anche “Santa Infanzia” perché la storia dà senso al presente: «A metà dell’Ottocento un vescovo francese, Charles de Forbin-Janson, rimase colpito dalle notizie che arrivavano dai missionari francesi in Cina, sui numerosi bambini che morivano in povertà e senza aver ricevuto il battesimo. Rammaricato per non poter partire personalmente come missionario, chiese consiglio a Pauline Jaricot, fondatrice della Pontificia opera della propagazione della fede. Lo scambio di idee tra i due fu illuminante e il vescovo propose di coinvolgere i bambini francesi affinché, tramite la preghiera e l’aiuto materiale, potessero dare supporto ai coetanei cinesi».

Così de Forbin-Janson andava predicando alle comunità e ai piccoli d’oltralpe “un’Ave Maria al giorno, un soldino al mese” per curare un bambino e salvare la sua anima. «Con questa iniziativa fu gettato il seme da cui germoglierà l’Opera. Anni dopo verrà coniato il motto “i bambini aiutano i bambini” che ben sintetizza l’intuizione del fondatore e il nostro carisma», ricorda la religiosa africana.

Missione in Perù

Questo sostegno non è affatto a senso unico (dal Nord al Sud del mondo) ma è circolare, procede cioè in tutte le direzioni. E così i bambini del vicariato apostolico di Requena, in una zona del Perú dove mancano perfino l’energia elettrica e l’acqua potabile, grazie al sussidio dell’Opera hanno ricevuto «materiale scolastico, divise, ma anche quote di iscrizione alla scuola materna ed elementare, cibo per la mensa e vitamine per i più malnutriti», racconta il segretario generale citando uno tra le centinaia di progetti realizzati proprio grazie al cuore di piccoli che, a tutte le latitudini, «ci mettono loro stessi, il loro canto, l’entusiasmo e le energie, le preghiere che danno a tutti forza e fiducia». Lo hanno ricordato i piccoli “cantori della stella” che, giunti dalla Svizzera in Vaticano, come ha riferito l’Agenzia Fides, hanno vissuto con gioia nei giorni scorsi una celebrazione eucaristica e la stretta vicinanza a Papa Francesco.

In preghiera per la pace

Con il suo lavoro quotidiano, suor Inês, in contatto con la rete universale delle Pontificie opere missionarie, sottolinea «la necessità di continuare a sensibilizzare i bambini sulla solidarietà perché ci sono bambini nel mondo che non hanno possibilità di istruzione, di sviluppo, di futuro». Questo impegno - osserva - «va di pari passo con l’annuncio del Vangelo, per far conoscere ai piccoli Gesù come amico e maestro perché i bambini di oggi sono i leader di domani, che avranno in mano le sorti del mondo». Con questo spirito il 2 gennaio scorso, informa, «tutti i bambini della Santa Infanzia hanno pregato per la pace, in sintonia con il cuore del Papa, consci del dolore che la “guerra mondiale a pezzi” crea a tanti piccoli. Lo hanno fatto con la certezza che il Signore ascolterà le loro preghiere».