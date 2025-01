"Faith on the waves" in Kenya, la pastorale Stella Maris per i pescatori

Ispirato all'apostolato internazionale Stella Maris, l'Ufficio migranti della diocesi cattolica di Nakuru, nel Paese africano, offre assistenza e speranza alle persone che si guadagnano da vivere con l'acqua. Suor Margaret Mumbua: "Sono una religiosa felice che lavora nelle periferie"

Suor Michelle Njeri, OSF

Suor Margret Mumbua è membro delle Suore di San Giuseppe di Mombasa e lavora nella diocesi cattolica di Nakuru come coordinatrice della vita familiare e dei migranti. Nel suo ministero per i migranti, suor Mumbua fornisce assistenza pastorale a vari gruppi, tra cui camionisti in sei aree di sosta, vittime della tratta di esseri umani, donne nella prostituzione e pescatori.

Suor Mumbua ha condiviso i retroscena della sua cura pastorale con i pescatori: "Con loro e i loro soci ho iniziato il ministero nel 2014 sul lago Naivasha e sul lago Baringo nella diocesi di Nakuru. Non è stato un compito facile".

La diocesi di Nakuru copre le contee di Nakuru e Baringo e conta 63 parrocchie, di cui tre parrocchie sono marittime. A Naivasha, Sr. Mumbua si reca in cinque spiagge che prendono il nome da diversi santi.

"Ho una squadra di volontari e insieme - ha detto - diamo assistenza pastorale ai pescatori, alle loro famiglie, ai venditori e agli acquirenti di pesce e a coloro che svolgono lavori manuali intorno alle spiagge".

"La spiaggia di Karagita - ha aggiunto Sr. Mumbua - è una delle nostre spiagge particolari, perché oltre ai pescatori regolari abbiamo il gruppo dei pescatori sordi e il gruppo dei disabili del Lago Naivasha". Lei e il suo team condividono il Vangelo, pregano e forniscono consulenza psicologica e pastorale ai pescatori.

Suor Mumbua offre cure pastorali ai pescatori a bordo di una barca durante la sua visita al lago Naivasha

Ministero della presenza

Jeremiah Mutiso, presidente di Karagita Beach a Naivasha, ha condiviso il momneto del suo incontro con Sr. Mumbua e il gruppo Stella Maris. "Mi sono congratulato e ho ringraziato la Chiesa cattolica per aver prestato attenzione ai pescatori. Vengono qui e offrono la Messa e ci benedicono persino ", ha dichiarato.

Sentimenti simili sono stati espressi da Zachariah Ngechu, presidente del gruppo dei pescatori sordi. “Ringraziamo la Chiesa attraverso la presenza di suor Mumbua per il sostegno a noi pescatori. Ci amano e pregano sulla nostra spiaggia."

Jane Wairigia, membro del gruppo di disabili di Lake Naivasha, ha detto di essere cattolica e di trarre forza dall'incoraggiamento nella fede offerto da Sr. Mumbua. "Abbiamo apprezzato - ha confidato - la Messa celebrata sulla spiaggia e l’offerta di cibo da parte della diocesi di Nakuru". "Non abbiamo più problemi nel lago perché crediamo nelle sorelle e nelle preghiere della Chiesa cattolica".

Sfide come parte del ministero

Suor Mumbua ha condiviso anche le sfide che incontra nel ministero ai pescatori: "Ascolto con il cuore i pescatori, le loro famiglie e le persone che lavorano nel lago, non li giudico".

La suora fornisce anche assistenza amministrativa ai pescatori, compresa l'assistenza per l’ottenimento dei documenti e delle carte governative.

Ha soggiunto che alcuni pescatori hanno perso consapevolezza della loro dignità personale e che altri non apprezzano più i loro legami familiari, dal momento che trascorrono gran parte della loro vita lontano dalla famiglia. "Li aiuto a riconoscere che sono stati creati da Dio e hanno una dignità da proteggere", ha detto la religiosa.

Suor Mumbua offre anche momenti di formazione ai pescatori, poiché molti hanno pochissima istruzione formale e non riescono a sostenere i figli nei loro studi. "Cerco - ha spiegato - di costruire la loro capacità e di educarli a diverse abilità che sono necessarie nella loro vita". Ha precisato che il raggiungere le spiagge è solitamente una sfida per lei, ma insiste nel farlo con i volontari per poter visitare le persone che lavorano lì.

Suor Mumbua sostiene i gruppi di pescatori disabili e sordi del Lago Naivasha con donazioni di cibo

La Chiesa sinodale che non lascia indietro nessuno

La diocesi cattolica di Nakuru ha sempre offerto la celebrazione eucaristica sulle spiagge. "A volte - ha detto - il vescovo e altre volte i sacerdoti celebrano la Messa in queste spiagge", ha detto suor Mumbua. "Dopo la Messa, benediciamo gli strumenti di lavoro dei pescatori e i punti vendita del pesce."

Alla domanda su ciò che le permette di continuare nell'apostolato ai pescatori e alle loro famiglie, suor Mumbua ha risposto che attinge dalla sua fede in Dio e dalla gioia che il suo ministero dona alla sua vita religiosa.

“Sono una religiosa felice che lavora nelle periferie come Papa Francesco ci chiede di fare”, ha concluso. "Il mio amore per Dio, appoggiato dai volontari, dai sostenitori e dalla diocesi cattolica di Nakuru mi fa andare avanti. Ringrazio Dio per la vocazione dentro la vocazione, per il ministero ai pescatori e ai loro associati. Il mio è un ministero di presenza".