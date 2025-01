Un momento del Corteo dei Tre Re Magi 2025 a Siedlce, in Polonia (foto Janusz Mazurek)

CHIESA Polonia

Epifania

Due milioni di persone al Corteo dei Re Magi in Polonia

Nella festa dell'Epifania si sono tenute le tradizionali sfilate in 905 città di tutta la Polonia, organizzate anche in altri in Europa, America, Asia e Africa. Messaggio speciale di Papa Francesco

Vatican News “Mando il mio saluto ai partecipanti alla grande Marcia dei Re Magi in Polonia, che con questa iniziativa testimoniano la fede nelle chiese e nelle strade di Varsavia e di tante città polacche, ma anche all’estero, anche qui a Roma! Saluto tutti i polacchi!”. Sono le parole che Papa Francesco ha dedicato ai partecipanti alle manifestazioni che ieri in tutta Polonia hanno celebrato solennemente l'Epifania. In Polonia e in 4 continenti Da 17 anni nelle città del Paese si organizzano cortei multicolori che alludono all'adorazione evangelica dei Magi dall'Oriente al Cristo appena nato. Quelle di quest'anno hanno avuto un numero record di città: 905. Se ne sono registrate anche all'estero, in Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Venezuela, Cuba, Camerun, Ciad, Nigeria, Rwanda e perfino in Kazakistan. Aperti a tutti I cortei sono aperti a tutti, anche a persone non legate alla Chiesa, da qui la loro grande popolarità. A essere coinvolte sono parrocchie e scuole. Agnieszka Steć, preside della scuola elementare Giovanni Paolo II a Prostyń in Polonia orientale, ha riferito ai media vaticani che l'intera comunità del paese partecipa al corteo. “Per me - ha detto - è una grande gioia che i bambini partecipino al Corteo con tutta la famiglia, che insieme ai genitori cantino, gioiscano, ridano. È fantastico”. Piotr Giertych, il principale organizzatore dei Cortei affermato che quest'anno hanno partecipato all'evento circa due milioni di persone in oltre 900 città polacche, 25 città in più rispetto al dato del 2024. Solo a Varsavia i partecipanti sono stati circa 50 mila. Una tradizione dal 2008 “Una partecipazione così affollata a questo evento mostra quanto abbiamo bisogno di vivere questa festa in Polonia e al di fuori della Polonia”, ha detto ai media vaticani l'arcivescovo Adrian Galbas di Varsavia. Un sentimento collettivo, ha evidenziato, che “esprime l'essenza di questa festa, che tutti vogliamo giungere a Cristo per adorarlo e questa adorazione non ci umilia, ma al contrario, ci eleva”. I Cortei dei Re Magi sono organizzati in Polonia ogni anno dal 2008. Bambini e adulti partecipano ai Cortei che si svolgono nei centri delle città e delle piccole località. Sono vestiti come i personaggi evangelici del periodo natalizio. Sfilano al ritmo delle colende e delle pastorali, tradizionali canti natalizi. Il punto culminante è l'adorazione del Bambino Gesù e il canto natalizio intonato insieme. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti Polonia

Epifania