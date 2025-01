Austria, firmata Dichiarazione da cristiani, musulmani, ebrei: "Le religioni unite per la pace"

La Dichiarazione di Vienna, nata su iniziativa del cardinale Schönborn, è stata siglata ieri dal porporato insieme al rabbino capo Engelmayer e al presidente della comunità religiosa islamica in Austria, Vural. Nel documento rilanciato l'invito alla pacifica coesistenza e ribadita la condanna contro ogni forma di discriminazione e minaccia alla vita religiosa

Gudrun Sailer - Città del Vaticano

Il frutto di un dialogo di lunga data, di una cooperazione costruttiva fra le comunità religiose, la riaffermazione dell'impegno per la pace e il rispetto reciproco nella società: è questo la “Dichiarazione di Vienna” intitolata Religioni per la pace firmata ieri, 9 gennaio, nel Palazzo arcivescovile dal cardinale Christoph Schönborn, dal rabbino capo Jaron Engelmayer e dal presidente della comunità religiosa islamica in Austria, Ümit Vural. I tre rappresentanti, ribadendo la convinzione che "la fede può essere una base potente per una convivenza pacifica", condannano fermamente "qualsiasi abuso della religione per incitare o giustificare il terrore e la violenza". Allo stesso tempo, "siamo contro ogni forma di discriminazione e minaccia alla vita religiosa" e "ci impegniamo a fare tutto il possibile per rafforzare la comprensione reciproca e la coesione nelle nostre comunità religiose". La Dichiarazione si conclude con un appello a cristiani, ebrei e musulmani, e a tutte le persone che vivono a Vienna, "affinché lavorino instancabilmente per mantenere una convivenza pacifica e rispettosa nella nostra città".

Le religioni, soluzione al problema

Molte persone vedono le religioni come causa di conflitti, ha dichiarato Schönborn all'agenzia Kathpress: "Insieme siamo convinti che le religioni non siano il problema, ma almeno una parte importante della soluzione al problema". Dopo trent'anni come arcivescovo di Vienna, per il porporato è molto importante riaffermare il suo impegno per la coesistenza pacifica delle religioni a Vienna "e, si spera, anche oltre". In Austria in questi giorni prende piede l'ipotesi di un nuovo governo sotto il partito di estrema destra FPÖ.

Le manifestazioni in Austria contro il Partito della Libertà (FPÖ)

Il lavoro delle religioni

Schönborn, che presto compirà 80 anni, ha ribadito come negli ultimi decenni in Austria, le religioni abbiano lavorato duramente per “dare un nome alle ferite del passato” e per trovare vie di riconciliazione. Ha ricordato ciò che è stato fatto agli ebrei in Austria. Con l'islam il Paese ha una storia lunga, per certi versi controversa. E oggi c'è una forte presenza musulmana nel Paese: "È molto importante per noi cristiani riconoscerlo e dire: 'Queste persone sono austriache. È il loro Paese, proprio come il nostro". Schönborn ha aggiunto un auspicio: "Siamo grati che credano in Dio e cerchino di orientare la loro vita intorno ai comandamenti di Dio. Questa è una base comune importante per la nostra convivenza". Il cardinale ha inoltre riconosciuto il buon quadro giuridico per le religioni nel Paese, con una responsabilità condivisa dello Stato per il bene comune vista, riconosciuta e anche promossa: “Questa è una situazione speciale in Austria, per la quale siamo molto grati”.

Il dialogo interreligioso

Il presidente della comunità religiosa islamica Vural ha ringraziato Schönborn per l'invito alla Dichiarazione congiunta e per i numerosi incontri e iniziative precedenti. Il dialogo interreligioso è un pilastro importante per garantire la pace e la coesione nel Paese, ha affermato. “Siamo grati di vivere in un Paese in cui le comunità religiose possono mantenere un dialogo onesto e rispettoso”, ha dichiarato Vural. L'Austria dovrebbe essere un modello in questo senso, anche al di là dei suoi confini: “L'islam è parte di questo Paese - ha detto - apparteniamo a questo Paese e insieme vogliamo plasmare il futuro di questo Paese. Vogliamo avere una società caratterizzata da rispetto e apprezzamento, compassione e umanità".

Rabbino capo elogia l'iniziativa di Schönborn

Anche il rabbino capo Engelmayer ha elogiato l'iniziativa del cardinale Schönborn e ha sottolineato che non è scontato che le comunità religiose in Austria si capiscano così bene, mantengano uno scambio e possano anche stabilire un segno comune come quello di oggi. “Stiamo dimostrando che le religioni possono confrontarsi in modo pacifico e rispettoso - ha rimarcato Engelmayer - che le persone vivono l'una nell'altra come un arricchimento e che vogliono e possono vivere insieme pacificamente in questo Paese”.