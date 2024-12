L’ingresso del Patriarca Pizzaballa a Betlemme per la celebrazione del Natale

Con la tradizione processione della Vigilia di Natale, il patriarca di Gerusalemme dei Latini è giunto nei luoghi di Gesù. Stanotte la Messa nella chiesa di santa Caterina

Roberto Cetera - Città del Vaticano

Tra due ali di folla ad attenderlo il patriarca di Gerusalemme cardinale Pierbattista Pizzaballa ha fatto, nella tarda mattinata di oggi, il suo ingresso solenne a Betlemme, dando inizio ai festeggiamenti e alle liturgie per il Santo Natale. Il Patriarca è entrato come di consueto attraverso la porta nel muro di separazione limitrofa alla tomba di Rachele, per poi attraversare a piedi nell’ultimo tratto il centro della cittadina che ha dato i Natali a Gesù. Ad accoglierlo, precedendo la folla, gli scout betlemiti che hanno innalzato cartelli di benvenuto e inneggianti ad una pace che ancora tarda a venire. Tra questi uno recitava “I nostri bambini vogliono giocare e ridere”. L’accoglienza di quest’anno, a differenza dello scorso anno, ha visto una partecipazione maggiore e tendenzialmente più serena, in ragione delle prospettive di tregua a Gaza che ora sembrerebbero più vicine.

Uno striscione che ha accolto il cardinale Pizzaballa

Auguri di pace

La popolazione di Betlemme ha sofferto molto in questi ultimi 14 mesi: la mancanza di pellegrini e i limiti alla mobilità imposti dalle autorità israeliane hanno creato gravi difficoltà economiche a molte famiglie. Al termine del corteo, giunti sulla piazza della mangiatoia prospiciente la basilica della Natività, Pizzaballa ha rivolto alcune parole ai partecipanti, invitandoli a trasmettere auguri di pace a tutti e invitando a tornare a visitare Betlemme perché non bisogna farsi vincere dalla paura. Questa notte il Patriarca celebrerà la messa della notte di Natale nella chiesa di santa Caterina, stessa cosa avverrà domani mattina.

La folla giunta per l'ingresso del patriarca latino di Gerusalemme