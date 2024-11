Nigeria. Liberato don Thomas Oyode, prigioniero per 11 giorni

Il rettore del Seminario di Agenegabode è stato rilasciato dagli stessi rapitori. Ora si trova in ospedale per accertamenti. Restano ancora sotto sequestro due religiosi

Tornike Kakalashvili – Città del Vaticano

È stato liberato ieri, 7 novembre, in Nigeria, don Thomas Oyode, rettore del “Immaculate Conception Minor Seminary School” di Agenegabode, nello Stato meridionale di Edo. A rilasciarlo sono stati gli stessi rapitori dopo 11 giorni di prigionia, secondo quanto riferito dall'Agenzia Fides che cita fonti della diocesi di Auchi. “Attualmente – scrive Fides - don Thomas è ricoverato in ospedale per accertamenti”. Don Oyode, che si era offerto di sostituire due seminaristi inizialmente presi dai rapitori durante l'assalto al seminario, era stato rapito il 27 ottobre. Il giorno della sua liberazione coincide, tra l’altro, con il nono anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Gli altri rapiti

Fides, inoltre, ricorda che nelle mani dei rapitori ci sono ancora due sacerdoti cattolici rapiti sempre in Nigeria nei giorni scorsi. Si tratta di don Christian Uchegbu, della diocesi di Orlu, sequestrato il 6 novembre mentre tornava da Port Harcourt, nell'area del Delta del Niger, e di padre Emmanuel Azubuike, rapito il 5 novembre nello Stato di Imo.