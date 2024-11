Don Giovanni Merlini, convegno teologico sul primo beato del Giubileo

Nel pomeriggio dell’11 novembre alla Lateranense l’incontro di studio dedicato alla figura del terzo moderatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, vissuto nel 19.mo secolo

Vatican News

«Il “Beato” don Giovanni Merlini: la spiritualità del discernimento e della guida». È il titolo al convegno che si terrà l’11 novembre prossimo, dalle ore 15, presso l’Aula 200 della Lateranense. Questo appuntamento è promosso dal Centro Studi Unione Sanguis Christi in occasione della prossima beatificazione di don Giovanni Merlini, missionario del Preziosissimo Sangue e terzo moderatore generale dell’Istituto, che sarà celebrata il 12 gennaio 2025 alle 11 nella Basilica romana di San Giovanni in Laterano.

Studio scientifico della spiritualità

Nato alla fine del Settecento, Giovanni Merlini entra nei Missionari del Preziosissimo Sangue nei primi anni Venti dell’Ottocento, affiancando il fondatore dell’Istituto e futuro santo Gaspare Del Bufalo. Il convegno in programma lunedì prossimo, spiega in una nota don Benedetto Labate, direttore provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, “rappresenta una tradizione consolidata per noi Missionari del Preziosissimo Sangue, per le Adoratrici del Sangue di Cristo, e anche per altre famiglie spirituali legate alla devozione al Sangue di Cristo”, giacché “fin dagli anni Sessanta, i nostri missionari si sono impegnati nella ricerca scientifica e nello studio approfondito di questa spiritualità”.

Don Merlini, il "Santo del discernimento"

Don Giacomo Manzo, direttore del Centro Studi Unione Sanguis Christi, spiega che il convegno si concentrerà “sulla spiritualità del discernimento e della guida” testimoniata da don Giovanni Merlini, che “può essere considerato a buon diritto ‘il Santo del discernimento’: un uomo che, grazie all'azione dello Spirito Santo, ha saputo vivere e insegnare come affrontare le scelte della propria vita, come governare sé stessi alla luce della Parola di Dio e della volontà divina”.

Tra i relatori che si alterneranno al microfono, figurano don Luigi Maria Epicoco, il pro-rettore della Lateranense Riccardo Ferri Rosalba Manes, il decano della Facoltà di Filosofia della Gregoriana Gaetano Piccolo. Oltre al saluto del rettore della Lateranense monsignor Alfonso Amarante, l’introduzione ai lavori è affidata al nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.