Shangai, 230 partecipanti al seminario per intensificare le attività pastorali nella diocesi

Il 29 ottobre scorso l'iniziativa della diocesi per potenziare l’opera pastorale nelle parrocchie e ravvivare l’annuncio el Vangelo nella megalopoli e in tutto il territorio. Presenti sacerdoti, suore, laici e anche rappresentanti delle autorità civili. In apertura la Messa celebrata dal vescovo Shen Bin, nell'omelia l'invito ai sacerdoti alla preparazione e celebrazione accurata della Messa e la preghiera quotidiana quale sorgente dell'opera pastorale

“L’amore di Cristo per la Chiesa” e “la fedeltà della Chiesa a Cristo”. Lungo queste due linee guida si è mossa l’omelia con cui il vescovo di Shanghai, Giuseppe Shen Bin, ha aperto il Seminario organizzato dalla diocesi di Shanghai per potenziare l’opera pastorale nelle parrocchie e così ravvivare l’annuncio del Vangelo nella megalopoli e in tutto il territorio diocesano. Come riferisce l'agenzia Fides, il seminario si è svolto a Shanghai martedì 29 ottobre e ha visto la partecipazione attiva di oltre 230 tra sacerdoti, suore, laici e laiche della diocesi. Presenti anche rappresentanti delle autorità civili.



Messa, preghiera, meditazione, adorazione

Nell'omelia, il vescovo Shen Bin ha rivolto i suoi suggerimenti soprattutto ai sacerdoti ricordando che la sorgente della loro opera pastorale è la preparazione e la celebrazione accurata della Messa quotidiana, e la preghiera quotidiana, insieme al tempo dedicato alla meditazione e all’adorazione eucaristica e allo studio della Parola di Dio.

I lavori del Seminario

Durante le varie sessioni di lavoro del seminario, alcuni responsabili dei gruppi di lavoro hanno svolto relazioni su diversi temi temi affrontati anche in precedenti occasioni di riflessione comune, documentando il processo di attuazione del “Regolamento diocesano per una gestione rigorosa delle opere della Chiesa cattolica di Shanghai”. Nel pomeriggio, i partecipanti si sono stati divisi in 23 gruppi di lavoro per discutere liberamente quindici temi specifici, suddivisi in quattro aree tematiche: la "sinizzazione" del sistema di gestione delle attività della comunità cattolica, la vita pastorale delle parrocchie, la condizione e i problemi attuali delle famiglie cristiane, le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Dal confronto sono emersi suggerimenti e spunti creativi che potranno essere ripresi e valorizzati nel cammino futuro della comunità cattolica nella diocesi di Shanghai.