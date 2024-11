Belarus, sacerdote cattolico a processo per tradimento

Si tratta del parroco Henryk Akalatovich, 64 anni, arrestato un anno fa. Ignoti i motivi che hanno portato all’accusa di tradimento. Rischia fino a 15 anni di carcere. C’è preoccupazione per le sue condizioni di salute

In Belarus, un sacerdote cattolico, Henryk Akalatovich, 64 anni, accusato di presunto tradimento dello Stato, sarà processato presso un tribunale distrettuale della capitale Minsk. Il processo, secondo il centro bielorusso per i diritti umani Vyasna, inizierà il 25 novembre. Non sono noti i motivi che hanno portato all’accusa di tradimento e che possono costare al sacerdote una pena detentiva da 7 a 15 anni e una pesante multa.

La lunga detenzione preventiva

Akalatovich, di origine polacca, è nato in Belarus ed è cittadino bielorusso. Ordinato sacerdote nel 1984, ha svolto la funzione di parroco della chiesa di san Giuseppe nel distretto di Valozhyn, nella regione di Minsk, fino al suo arresto, avvenuto il 16 novembre 2023. Durante la lunga detenzione preventiva ci sono state preoccupazioni per la sua salute. Poco prima del suo arresto, avrebbe avuto un attacco di cuore. Aveva anche subito un intervento chirurgico allo stomaco a causa di un cancro.