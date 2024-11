Alluvioni in Spagna, Caritas a fianco delle comunità colpite. Salito il bilancio delle vittime

Coordinamento di tutte le Caritas diocesane per rispondere all'emergenza nelle zone del Paese colpite da Dana: "Impegno di tutta la rete a livello parrocchiale, diocesano, regionale e nazionale"

“Centinaia di famiglie hanno perso tutto. Abbiamo bisogno di te per aiutarle a ricostruire la loro vita”. È l’appello lanciato da Caritas Spagna a seguito delle gravi inondazioni nella regione di Valencia e di Albacete, dove si contano in queste ore circa 210 morti. Un numero cresciuto nelle scorse ore dopo il ritrovamento di nuovi corpi durante le operazioni di soccorso. Anche la Caritas Italiana si unisce al dolore di volontari e operatori di colleghi della Spagna per la perdita di vite umane, per gli sfollamenti, per la distruzione.

Coordinamento delle Caritas diocesane

Le Caritas diocesane - sottolinea una nota dell'organismo - si sono coordinate fin da subito con le Istituzioni per sostenere le persone sfollate, ospitate in strutture pubbliche. Caritas Spagna si è immediatamente mobilitata per rispondere all’emergenza a fianco delle Caritas di Valencia e Albacete nell’opera di sostegno alle comunità colpite. Tutte le altre attività programmate in questi giorni sono state sospese (ad esempio gli incontri di formazione) in modo da poter dare tutti pieno appoggio alle Caritas parrocchiali nei loro interventi.

Solidarietà e generosità

Caritas Valencia si unisce alla Chiesa diocesana e al suo arcivescovo, che “ha messo a disposizione i mezzi necessari data la gravità della situazione" e "collaborerà in tutto ciò che è necessario affinché la gente possa ritrovare la speranza, a partire dalla vicinanza e dalla solidarietà”. La direttrice della Caritas di Albacete, Rosa García, ha evidenziato “l’impegno di tutta la rete Caritas a ogni livello, parrocchiale, diocesano, regionale e nazionale”. Aurora Aranda, direttrice di Caritas Valencia ringrazia “per questa generosità che continua a essere testimonianza di speranza, testimonianza di un’umanità che è possibile vivere nell’impegno e nella solidarietà”.