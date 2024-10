A Torino un corso monografico per accostarsi al mistero della Sindone

L’Università Pontificia Salesiana del capoluogo piemontese organizza tra il prossimo mese di novembre e quello di aprile 2025 un corso monografico sul Sacro Lino, in un viaggio tra fede e storia, scienza e pastorale

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Sei passi per penetrare il mistero della madre di tutte le reliquie. Sei passi che si aggiungono all’infinito “pellegrinaggio” di intelligenze e anime che da secoli indagano l’enigma di un panno, la Sindone, che attraverso le sue fibre trasporta di colpo chi la guarda dentro il dramma del Golgota. Sono i sei passi, o per meglio dire “moduli” che la sezione di Torino dell’UPS, l'Università Pontificia Salesiana, offre a chi sceglierà di seguire il corso monografico dedicato al Telo, in programma un sabato al mese dal 9 novembre al 5 aprile 2025, in presenza per i residenti ma con possibilità di partecipare anche da remoto.



Le sei tappe

Alla Sindone ci si può accostare in mille modi, dal più semplice e stupito atto di venerazione al più complesso approccio degli esperti. Il corso dell’UPS vuole essere una sorta di “cassetta degli attrezzi” con dentro “le conoscenze necessarie - si legge in un nota - per selezionare, affrontare ed organizzare in maniera obiettiva e critica, in base ai metodi teologici, scientifici e storici le tematiche più rilevanti ed attuali riguardanti la Sindone”. Dunque, a partire dal primo gradino, su cosa sia questa reliquia, si sale su tra “sguardo teologico” e “ruolo nella storia” della Sindone, tra studi scientifici e “iconografia, conservazione e ostensioni” per concludere con “uno sguardo salesiano” alla pastorale giovanile in rapporto alla Sindone.



La Sindone, catechesi per i giovani

Sul punto chiarisce l’arcivescovo di Torino, e neo nominato cardinale, Roberto Repole, spiegando che in sintonia l’invito alla speranza del Giubileo proprio con i giovani non verrà fatta “un'ostensione classica”, ma si sperimenteranno “modi nuovi di essere custodi” del Lino sindonico perché con loro, prosegue il presule, “abbiamo intrapreso un percorso di catechesi sui fondamenti del cristianesimo, perché può essere bello che siano loro anzitutto a riprendere contatto con questo telo e, attraverso di lui, con la freschezza del Vangelo, soprattutto il senso profondo della passione, morte e resurrezione di Gesù”.



I relatori del corso

Ogni appuntamento del corso monografico – che, si precisa, non è pensato per specialisti in teologia - si svolgerà dalle 9 alle 12 e a tenerlo si alterneranno in veste di relatori alcuni docenti dell’UPS assieme a membri del Comitato scientifico del CISS, il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone. L’introduzione al corso sarà affidata a don Cristian Besso, preside della Sezione UPS di Torino, mentre altri relatori saranno don Roberto Carelli, don Paolo Merlo, don Silvano Oni, don Luca Ramello (docenti UPS); don Alberto Nigra (docente Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale); Gian Maria Zaccone, Enrico Simonato, Paolo Di Lazzaro, Nello Balossino, Paola Iacomussi, Walter Memmolo, Francesco Violi, Federico Valle (membri comitato scientifico CISS). L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria entro il 18 ottobre 2024 inviando una mail a info@sindone.it