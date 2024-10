Australia, comunità nella diversità: le suore della Sacra Famiglia di Nazaret

Una ex soldato di un'unità militare d'élite delle Filippine, la collaboratrice dell'arcivescovo Wojtyła a Cracovia e una teologa bielorussa unite dalla vocazione e dalla missione. Ogni giorno le religiose lavorano al fianco degli immigrati e nelle comunità locali e, grazie alla loro esperienza a livello internazionale, favoriscono l'integrazione e il senso di appartenenza

Suor Amata J. Nowaszewska CSFN

Missione delle suore della Sacra Famiglia di Nazareth è portare sostegno spirituale e aiuto alle famiglie. Le religiose traggono forza dalla preghiera e dalla comunità. La loro provincia Australiana ha da poco terminato la riunione annuale a Baulkham Hills (Sydney). “Lavoriamo in posti diversi, quindi non sempre riusciamo a vederci. È il momento per recuperare ciò che è rimasto indietro, per pregare insieme e sostenersi a vicenda", sottolinea suor Maureen, che è arrivata dagli Stati Uniti per svolgere il suo ministero in Australia.

Dall'unità speciale militare all'ordine religioso

Suor Rita era un soldato professionista in un'unità d'élite delle forze speciali delle Filippine. Le piacevano le sfide e le avventure. La scelta di diventare suora ha sorpreso tutti. "Questa è la decisione più sensata della mia vita", ha spiegato alla sua famiglia e non ha cambiato idea. Vive in Australia da 20 anni, dove si è guadagnata il titolo di “dottore delle anime”. Aiuta le famiglie esercitando il ministero pastorale in ospedale. Collabora inoltre con l'Associazione della Sacra Famiglia, organizzando incontri di formazione. "Le suore della mia comunità mi supportano in vari modi - precisa -. Una delle forme più importanti di sostegno è la loro preghiera. Non possono sempre coadiuvarmi, ma ogni volta che possono, stiamo insieme con le famiglie".

Le suore con un gruppo di giovani a Marayong

Lo stupore del Papa e il servizio di compassione

Suor Joanna, che viene dalla Polonia, lavora, invece, con i malati e gli anziani da oltre 30 anni. Prima di trasferirsi in Australia, ha collaborato con l'arcivescovo Karol Wojtyla (poi Papa Giovanni Paolo II) a Cracovia. Il suo compito è quello di fornire supporto umano e spirituale ai pazienti a lungo termine e alle loro famiglie, spesso nei momenti più difficili della vita. A proposito della sua decisione di andare in Australia, suor Joanna racconta di un colloquio personale con Papa Giovanni Paolo II durante un'udienza a Roma. La vide tra la folla e si fermò per un momento di conversazione. «Giovannina, perché ci vai?», chiese sorpreso, ma diede la sua benedizione e inviò anche i suoi auguri scritti a mano, che suor Joanna conserva ancora oggi come un ricordo prezioso. “Non siamo qui per fare grandi cose - dice suor Joanna - ma siamo sempre aperte alle persone. Possono chiamarci in qualsiasi momento, di giorno o di notte e, se è necessario, siamo lì". Il suo lavoro va ben oltre la comunità polacca, perchè coinvolge persone di diversa estrazione e fede, secondo il motto dei Servizi della Sacra Famiglia: "Ospitalità, Amore e Accettazione".

Suor Agnieszka con una paziente dei Servizi della Sacra Famiglia

Rispondere ai bisogni spirituali

Per le religiose, ogni individuo è unico e la loro missione è incontrare le persone dove sono, spiritualmente ed emotivamente. Suor Paula, originaria della Bielorussia, attualmente lavora in una scuola cattolica a Thornton, Newcastle e offre assistenza pastorale sia agli studenti che ai dipendenti. Voleva andare in missione in Africa, ma ha risposto a una richiesta dall'Australia e ha trovato il suo posto qui. “L'Australia è un Paese di missione - riflette -. Le persone qui hanno bisogno di Dio, hanno bisogno di Gesù, ma di un Gesù semplice, non quello dei manuali di teologia, ma di Gesù che si siede con loro e ascolta". L'obiettivo di suor Paula è aiutare i bambini non solo a conoscere la religione, ma soprattutto ad amare Gesù e la Chiesa.

La forza della comunità

La Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth è presente in Australia da oltre 70 anni. Attualmente dirige l'équipe dei Servizi della Sacra Famiglia a Marayong, che offre assistenza completa agli anziani in 146 posti, un villaggio per pensionati con 28 case e un Centro di educazione precoce al servizio dei bambini più piccoli. Oltre a Marayong, le suore di Nazareth sono presenti anche in altri luoghi nel Nuovo Galles del Sud e a Perth. L'incontro provinciale annuale è estremamente importante per le religiose. "La priorità di questo incontro è stare insieme e beneficiare dei momenti di condivisione. È un'occasione di preghiera, formazione e conversazione sulla nostra missione e sulle questioni della provincia" specifica suor Margaret Kozub, superiora provinciale, a proposito del congresso appena concluso. Le religiose sono convinte che la fraternità sia fondamentale per la loro missione nel continente australiano.

Le Suore della Provincia Australiana della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth