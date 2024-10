Addio a don Guido Todeschini, fondatore di Telepace

E' scomparso oggi a Verona, ad 88 anni, monsignor Todeschini, che nel 1997 ha fondato il gruppo Radio Telepace. Come giornalIsta, ha accompagnato san Giovanni Paolo II in quasi 140 nazioni, occupandosi delle telecronache degli eventi dei viaggi apostolici

Vatican News

È scomparso oggi a Verona, ad 88 anni, monsignor Guido Todeschini, il fondatore di Telepace. Nato a Lavagno, nel veronese, nel 1936, ordinato sacerdote il 2 luglio 1961 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, fondò l’emittente televisiva di ispirazione cattolica nel 1977. Un cammino il suo iniziato nei primi anni di sacerdozio come insegnante al Seminario minore di S. Massimo e al contempo come collaboratore nella parrocchia di S. Giovanni Evangelista, poi assistente dei Fanciulli cattolici e per questo inviato dal vescovo Carraro ad animare i campi scuola estivi a Cerna in quella Casa chiamata Casa Gioiosa, oggi sede dell’emittente. Una vita, quella di don Guido, intensa, piena, impegnativa, legata alla carità e all’evangelizzazione attraverso la comunicazione e il gruppo Radio Telepace. Celebre la sua “Linea aperta”, il dialogo con i telespettatori attraverso le lettere inviate a don Guido.

Ancora don Guido Todeschini con Papa Francesco nell'udienza del 13 dicembre 2018

In viaggio con san Giovanni Paolo II

Con Papa Wojtyla, dal 1985, ha viaggiato in quasi 140 nazioni, commentando con la sua voce, in telecronaca, le celebrazioni e gli eventi di tantissimi viaggi apostolici. San Giovanni Paolo II nel 1990 volle che si aprisse anche la sede di Telepace Roma. Nello stesso anno Don Guido accompagnò la nascita di Teleradiopace nella Diocesi di Chiavari.

Il cordoglio della curia veronese

"Ciao, amico della pace! La provvidenza - si legge sul sito della diocesi di Verona - lo ha voluto unito all'amico San Giovanni Calabria", che la Chiesa ricorda oggi, nel giorno della nascita, veronese, fondatore delle congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza. "Sono addolorato per la scomparsa di don Guido Todeschini, figura storica dell'informazione cattolica e fondatore del gruppo Radio TelePace - ha scritto in un comunicato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, veronese -.che con il suo impegno e la sua passione ha portato un messaggio di fede e speranza a tante persone. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Telepace, certi che il suo esempio continuerà a illuminare il cammino di molti".