Cile, il fuoco distrugge una delle più antiche chiese del Paese

San Francesco, a Iquique, del XVII secolo, è stata divorata dalle fiamme nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Dal 1994 era monumento storico nazionale. In corso le indagini per determinare le cause dell’incendio che non ha provocato vittime

Vatican News

Una distruzione totale, una catastrofe per la regione. È questo il sentimento espresso in queste ore da chi è stato testimone dell’incendio che, due giorni fa, venerdì 11 ottobre, ha totalmente consumato la parrocchia di Sant’Antonio di Padova e il convento francescano di Iquique, conosciuta come Chiesa di San Francesco, nella provincia costiera di Iquique, nella regione cilena di Tarapacà, uno degli edifici cattolici più antichi di tutto il Cile, per lo più in legno, risalente al XVII secolo, costruito all'epoca della conquista spagnola e del primo arrivo dell'ordine francescano nella regione, nonché monumento storico nazionale dal 1994.

Nessuna vittima

Le fiamme, sviluppatesi il giorno prima sotto la statua di un santo, erano state in un primo tempo contenute dai vigili del fuoco per poi riprendere vigore 24 ore, per cause sconosciute, e senza che i soccorsi intervenuti, dodici squadre in totale, potessero impedire che il fuoco consumasse totalmente l’edificio in legno. Le autorità hanno aperto un’inchiesta e ora un gruppo di investigatori è al lavoro nel tentativo di trovare le prove della causa iniziale dell’incendio che fortunatamente non ha causato vittime.