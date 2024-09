Tv2000 InBlu2000 presentano i palinsesti 2024 2025

Quattro nuovi programmi, oltre 150 film, il giovedì sera dedicato ai documentari. Un cooking show quotidiano e un talk settimanale sull’Intelligenza artificiale con padre Paolo Benanti. Poi un programma domenicale dedicato ai temi dell’Ambiente e la programmazione speciale per il Giubileo. Investimenti su web, social e sviluppo digital con la App Play2000

Vatican News

Presentati i palinsesti di Tv2000 e Radio InBlu2000 per la stagione 2024-25. Nella ampia offerta televisiva spiccano quattro nuovi programmi: Quel che bolle in pentola, un cooking show quotidiano con Beatrice Fazi; Terra Mater, un appuntamento domenicale sui temi dell’Ambiente condotto da Carolina Di Domenico; Alle porte del Giubileo con Gennaro Ferrara; Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale con Monica Mondo e padre Paolo Benanti.

È confermato il mercoledì sera Di Bella sul 28, il programma di approfondimento giornalistico di Antonio Di Bella e torna la serie tv Canonico con Michele la Ginestra nei panni di un parroco. Per le prime e le seconde serate ci sono a disposizione oltre 150 film e decine di documentari; a questi ultimi è dedicato un appuntamento fisso il giovedì sera. Sono previsti investimenti su web e social e l’ulteriore sviluppo della App Play2000 lanciata lo scorso gennaio. Già da alcuni anni è stata rafforzata la presenza dell’informazione con le cinque edizioni quotidiane e due la domenica di TG2000 e gli appuntamenti del Giornale radio, uno ogni ora.

La presentazione

I nuovi palinsesti sono stati presentati ieri, 18 settembre, a Roma presso lo studio 1 della sede in via Aurelia delle due emittenti della Conferenza Episcopale italiana. Presente il segretario generale della CEI, monsignor Giuseppe Baturi. A far gli onori di casa l’amministratore delegato, Massimo Porfiri e il direttore di Rete e dell’Informazione, Vincenzo Morgante.

Nel corso dell’evento dedicato alla stampa e agli inserzionisti, e trasmesso in diretta su Play2000, l’amministratore delegato Tv2000 e Radio InBlu2000, Massimo Porfiri, ha affermato: “Chiara e coerente è la strategia che tracciamo per il futuro, ancorata saldamente a una missione che rimane immutata: essere uno strumento di comunicazione per la Chiesa italiana, accompagnando e guidando il nostro pubblico nell'interpretazione di questo momento storico veramente complesso”.

Porfiri ha inoltre detto che il prossimo anno “sarà particolarmente impegnativo perché ci prepariamo a svolgere un ruolo centrale nella copertura mediatica del Giubileo. Sarà uno sforzo che condivideremo con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede”. In merito alla recente riorganizzazione della governance di Tv2000, che ha un mandato di tre anni, e alla nomina di Francesco Angelo Siddi come nuovo presidente, l’amministratore delegato ha sottolineato che, “segna un momento di rinnovamento nella continuità”.

Interessanti novità

Vincenzo Morgante, direttore di Rete e dell’Informazione, ha dichiarato: “Ci presentiamo con importanti conferme e interessanti novità per offrire ai nostri telespettatori e ai nostri radioascoltatori, un’offerta che metta insieme valori e qualità. Guardiamo al pubblico che ci segue da anni ma siamo interessati a interloquire con le nuove generazioni, attraverso contenuti e strumenti mirati. Informazione e intrattenimento i capisaldi della nostra programmazione, frutto di un pensiero che tiene conto della nostra identità e del lavoro di una squadra di professionisti, nei vari ambiti, della quale sono molto soddisfatto”.

“Vogliamo continuare a fare servizio pubblico – ha aggiunto Morgante - stando soprattutto dalla parte di chi non riesce ad avere voce o riflettori accesi, per provare a rendere un servizio adeguato alla Chiesa e al Paese. Tv2000 e InBlu2000 sono orgogliose della loro ispirazione cattolica e si sforzano, in libertà e nella voglia di dialogare con tutti, di essere coerenti nelle scelte e nelle proposte, lontani da protagonismi, superficialità e volgarità”.

I prossimi mesi di Tv2000

Cambia il mattino con il nuovo programma Quel che bolle in pentola, un cooking show condotto da Beatrice Fazi. In onda dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 11, non è né una gara né una lezione di cucina, ma un vero momento di condivisione e convivialità, dove il cibo diventa occasione di incontro.

Cambia anche la domenica pomeriggio: dal 29 settembre alle ore 16.15 c’è Terra Mater, nuovo appuntamento settimanale condotto da Carolina Di Domenico, new entry tra le conduttrici. Un rotocalco che esplorerà il rapporto tra l’uomo e il pianeta, affrontando tematiche di sostenibilità e buone pratiche per il futuro, un tema quanto mai urgente e necessario.

Il terzo nuovo programma è Alle porte del Giubileo, in onda, dal 23 novembre, il sabato pomeriggio alle 15.15 e condotto da Gennaro Ferrara. Cinque puntate in attesa dell’apertura della Porta Santa, il 24 dicembre, per riflettere sull’attualità dell’Anno Santo, approfondire l’invito ad aprirsi alla Speranza e ripercorrere la storia di un appuntamento che ha segnato la vita della Chiesa e quella di tanti fedeli che nei secoli si sono fatti pellegrini. Poi, dopo l’apertura della Porta Santa, sarà il Diario di Papa Francesco, in una versione rinnovata, a raccogliere il testimone e a raccontare, appuntamento dopo appuntamento, lo svolgimento del Giubileo.

Da gennaio 2025, sempre il sabato pomeriggio alle 15.15, c’è infine Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale. Condotto da Monica Mondo, svela le opportunità dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana mettendo a fuoco i rischi e le implicazioni etiche e sociali. Prevede la partecipazione fissa di padre Paolo Benanti, un’autorità in materia: è consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'etica della tecnologia, unico italiano membro del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (detta "Commissione algoritmi").

Novità per i programmi storici

Quest’anno a Di buon mattino, il contenitore condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi dal lunedì al venerdì a partire dalle 7.30, ampio spazio al racconto delle bellezze della provincia, arricchito da servizi, interviste e collegamenti sul territorio. Inoltre sono previsti quattro appuntamenti speciali con il Card. Gianfranco Ravasi.

Novità anche a Il mio medico, il programma di medicina e salute condotto da Monica Di Loreto dal lunedì al venerdì alle 9.45. Oltre alla presenza dei migliori specialisti del settore sanitario e degli esperti di alimentazione e benessere, quest’anno il programma ospita - nelle diverse puntate - un personaggio dello spettacolo e dello sport che verrà coinvolto sui temi della prevenzione e della salute.

Ristrutturato e ampliato il salotto di L’Ora Solare, il talk condotto da Paola Saluzzi, dal lunedì al venerdì alle 12.20. Non più solo un luogo di incontro e di parola ma sempre di più un luogo di festa, di musica, di spettacolo.

A Siamo Noi, il programma condotto da Gabriella Facondo, la formula vincente di questi anni, costruita sulla capacità di mixare puntate sull’attualità dell’ultima ora e puntate di approfondimento, si arricchisce di una nuova esperienza. Una serie di puntate mensili dedicate a tre emergenze del Paese: la crisi del servizio sanitario nazionale, la situazione delle carceri e il disagio giovanile che sta mettendo a dura prova famiglie e mondo della scuola. Un percorso che in ogni puntata proverà ad analizzare le cause, ma anche a raccontare le esperienze positive messe in campo proprio su questi temi dal mondo del volontariato.

In Cammino, il programma condotto da Enrico Selleri, dal lunedì al venerdì alle 19.30 a partire dal 30 settembre, continua a raccontare la vita della Chiesa italiana e lo sviluppo locale del percorso sinodale, ma alla luce delle conclusioni delle Settimane Sociali di Trieste e dell’invito del Giubileo ad essere costruttori di speranza, propone quest’anno un viaggio tra le “opere segno” con le quali le singole Diocesi danno testimonianza della vicinanza concreta della comunità cristiana alle fragilità del proprio territorio. Sarà inoltre un contenitore in cui verrà raccontato il Giubileo nei territori.

New entry a Pani e Pesci, in onda dal 12 ottobre il sabato pomeriggio alle ore 15.15: quest’anno è Enzo De Caro l’attore chiamato a leggere i brani di Vangelo che aprono il programma settimanale con Eugenia Scotti e l’economista Luigino Bruni.

Cambia sede scolastica Buongiorno Prof, il programma settimanale in onda ogni domenica alle ore 11.30 a partire dal 20 ottobre. Quest’anno è ambientato presso l’Istituto Massimo dei Gesuiti di Roma, un istituto paritario di grande tradizione. Protagonisti il prof. Francesco Zito e un gruppo di studenti del Massimo, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro, che parteciperà attivamente al programma con domande, discussioni ed esperienze, offrendo il loro sguardo fresco e dinamico.

Conferme

Come sempre Tv2000 seguirà gli eventi e le dirette con Papa Francesco, in collaborazione con Vatican Media. Confermati tutti gli appuntamenti religiosi. Confermati i programmi quotidiani Vediamoci chiaro, condotto da Giuseppe Caporaso che torna il 21 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 10.30. E Il Diario di Papa Francesco, condotto da Gennaro Ferrara, dal lunedì al venerdì alle 17.30, in onda già dal 2 settembre.

Confermati i programmi settimanali: Borghi d’Italia, condotto da Mario Placidini, sabato e domenica ore 12.15; Caro Gesù, sabato ore 10.15, con Don Dino Mazzoli, Suor Emma Di Ganci e la partecipazione di Mario Incudine; Effetto notte, condotto da Fabio Falzone, venerdì in seconda serata; Indagine ai confini del sacro, condotto da David Murgia, lunedì in seconda serata; Retroscena, condotto da Michele Sciancalepore, martedì in seconda serata; Soul, condotto da Monica Mondo, dalla ripresa del 6 ottobre in onda solo la domenica ore 20.50; Sulla strada, con Suor Roberta Vinerba, sabato ore 14.35 e domenica ore 8.05; Finalmente domenica, condotto come sempre da Lucia Ascione, che torna dal 3 novembre ma anticipato alle 15.15.

Le prime serate e i film

Le prime serate sono arricchite da una selezione di oltre 150 grandi film, per garantire intrattenimento e riflessione sempre in sintonia con il progetto editoriale. Tra le pellicole in evidenza: Exodus: dei e re di Ridley Scott, un kolossal biblico sulla storia di Mosè che il celebre regista porta sullo schermo sul modello dei grandi classici hollywoodiani. Papa Francesco un uomo di parola di Wim Wenders, film nato dall’incontro tra il Pontefice e uno dei più straordinari registi del nostro tempo. Storia di una ladra di libri, tratto dall’acclamato best-seller “La bambina che salvava i libri”, scritto dall’australiano Markus Zusak, uno straordinario caso letterario (8 milioni di copie) divenuto un film di successo.

I documentari

Il giovedì sera è dedicato ai documentari, con una programmazione di altissima qualità a partire da quattro docu, presentati quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia: Km333 – Ultima fermata, regia di Gianni Vukaj, a cura di Beatrice Bernacchi e Gianni Vukaj; L’alpinista di Dio – Pier Giorgio Frassati, di Monica Mondo, a cura di Cecilia Pronti Dove vanno gli anni, regia Giuseppe Carrieri, da un’idea di Vincenzo Morgante. Simboli del sacro, docu-serie in 10 puntate per la regia di Filippo Genovese, condotta da Benedetta Colombo.

Tra i documentari acquisiti: Malala, ritratto intimo della ragazza Premio Nobel per la Pace, vittima a 15 anni di un attacco dei talebani mentre andava a scuola, e oggi, assieme a suo padre, la più grande sostenitrice dell'istruzione alle ragazze. Poi The good influencer, Nicolò Govoni, Sara Melotti e Giò Evan sono i tre protagonisti di un esperimento che proverà a rispondere ad alcune domande. È possibile usare i social media per veicolare contenuti positivi? È possibile far crescere in numero dei propri followers in maniera “etica”? Si può diventare “Good Influencer”? Infine Dipinti di Dio, un viaggio spirituale ed artistico insieme a san Francesco d’Assisi e al genio creativo di Giotto.

Per le docuserie: Il sapore della libertà che esplora il mondo del carcere femminile. In ogni puntata una donna racconta la sua vita prima del carcere, il motivo per cui è detenuta, il percorso di rieducazione e reintegrazione, e il suo rapporto con gli affetti lasciati all’esterno.

Di Bella sul 28

Il mercoledì in prima serata torna Di Bella sul 28, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Antonio Di Bella, che ha riscosso un grande successo la primavera scorsa. La formula resta quella vincente: un tema forte del momento, approfondimenti con ospiti in studio, reportage e collegamenti.

Fiction

Nel 2025 torna in prima serata Canonico, con Michele La Ginestra, nei panni di un sacerdote attorno al quale si raccoglie una comunità. Siamo alla terza stagione delle serie tv ambientata in una parrocchia. Nel palinsesto c’è anche una nuova serie tv canadese: Il mistero delle lettere perdute (2014). L’ufficio postale di Denver è dotato di un dipartimento speciale, il DLO (Dead Letter Office), che si occupa di recapitare tutte le missive che per errore o impossibilità di individuare il destinatario non sono mai state consegnate. Un quartetto di postini si trasforma così in una squadra di detective determinati a consegnare pacchi e lettere dal passato che, in qualche modo, arrivano miracolosamente in tempo per riunire amori, risolvere crimini e cambiare le vite dei destinatari.

Radio InBlu2000

Tra i nuovi programmi di Radio InBlu2000, Le Parole della Sostenibilità con Francesco Carrubba, tre minuti al giorno dedicati ai temi dell’ambiente e della sostenibilità; InBlu2000 Replay con Max Occhiato un trampolino di lancio nel mondo dei podcast su Play2000; Tutte le strade portano a Roma sul Giubileo del 2025 con Daniela Lami. Da ottobre inoltre partono due programmi settimanali. Uno condotto da Augusto Ficele sulle mostre d’arte più importanti in Italia con interviste ai curatori. Il secondo condotto da Giampaolo D’Andrea propone le monografie di importanti personaggi cattolici democratici della nostra storia con voci e testimonianze.

Web e social

Maggiori investimenti per web e social, su cui si punta come canali di comunicazione per segnalare e promuovere gli appuntamenti della guida tv, rilanciare i contenuti dei programmi e le notizie dei Tg. E per aggiornamenti in diretta sulle notizie. Le reti sono presenti su X, Facebook, Instagram, sono aperti un canale Whatsapp e un profilo TikTok da sviluppare. A breve sarà aperto un profilo Threads.

Play2000

Sarà potenziata Play2000, la App a disposizione da gennaio scorso che rappresenta l'estensione della rete su mobile e Smart TV, ma con la stessa cura e rispetto verso gli ascoltatori e utenti. Dietro le numerose librerie di contenuti c’è un team giovane che cerca di valorizzare l’intero palinsesto della rete, utilizzando le più innovative forme di fruizione. Oltre ai contenuti in VOD e al live streaming di Tv2000 e Radio InBlu2000, sono altri due canali di streaming per seguire eventi live, in sinergia con la rete, ma con la flessibilità del non-palinsesto lineare che la piattaforma offre. Per i live debutto importante, e con un ottimo riscontro di gradimento, durante la Settimana Sociale dei cattolici a Trieste, l'ultima edizione del Meeting di Rimini e l’apertura dell'anno del centenario della nascita di don Oreste Benzi.