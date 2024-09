Timor-Leste, le suore Ospedaliere: ampliano la loro missione alla disabilità mentale

Le religiose sono arrivate nell'isola nel 2019 e quattro anni dopo hanno aperto un Centro di salute mentale. La vicinanza al popolo, alla sua cultura e alle sue esigenze sono state fondamentali per mettere a fuoco la necessità di fornire questo servizio e fare la differenza nella vita delle persone che hanno bisogno di questo tipo di cure

Sr. Isabel Santamaría Benito, HSC



Suor Isabel Martins, della Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, fin da adolescente sognava di diventare una missionaria. Per lei, "essere missionaria significava andare lontano, allontanarmi da chi amavo di più, per poter dare di più di me agli altri".

Con il tempo, Isabel comprese che essere missionaria nel cuore non richiedeva necessariamente grandi distanze fisiche, ma essere vicina ai più bisognosi. "Ho sempre avuto il desiderio di stare vicino ad altre culture, ad altre persone, a cui dare un po' di più di me attraverso la mia povertà e, allo stesso tempo, ricevere di più dagli altri, non per accumulare ricchezze esteriori, ma per arricchire lo spirito e liberarmi interiormente", ha ricordato parlando della sua vocazione.

Una chiamata a creare qualcosa di nuovo

Il suo sogno si è avverato nel 2019, quando ha ricevuto la notizia dalla sua superiora: "Sì, la sorella può andare a Timor-Leste, pensiamo che possa essere una delle prime…". Isabel ha ringraziato Dio per la sua presenza, la congregazione, le molte persone che ha conosciuto da vicino e da lontano. E ha cominciato a prepararsi.

Sr. Isabel Martins a Timor Est nel 2021

Trovarsi in uscita

Dal suo arrivo a Timor, suor Isabel si è messa a lavoro insieme ad altre due sorelle inviate. Il primo passo era quello di stabilire una Comunità Ospedaliera, scendere in strada per incontrare i vicini e creare un tessuto relazionale tra tutte le persone coinvolte.

“E credetemi, qui usciamo, usciamo, usciamo!”, racconta la suora. Ogni giorno le religiose vanno a visitare le persone vicino a loro, a identificare i parenti dei pazienti e a visitare altri che vivono lontano. Hanno attraversato momenti difficili, ma senza scoraggiarsi. Lì possono essere un segno di speranza nella vita di molte persone emarginate.

Quattro anni dopo essere arrivate a Timor-Leste, nell'agosto 2023, è stato aperto il Centro di salute mentale S. Benito Menni, uno spazio di supporto per la diagnosi precoce, dove effettuare consultazioni di screening e trattamento, monitorare i pazienti diagnosticati, ridurre lo stigma familiare associato alle malattie mentali e formare nuovi professionisti.

I primi giorni a Mailana, città di Timor Est

Il miracolo dell'azione di Dio

Con l'umiltà del Dio vicino, suor Isabel oggi riconosce la ricchezza della sua presenza a Timor-Leste. "Lo vediamo nei volti di molti pazienti. Quando ci mettiamo al loro fianco e li abbracciamo, stiamo confermando ai loro parenti e vicini che le loro vite, nonostante il disturbo che li ha colpiti, continuano ad avere lo stesso valore e dignità", ha commentato a proposito della sua esperienza nel Paese asiatico.

Fortunatamente, anche se alcuni pazienti sono ancora instabili, la maggior parte sono ben integrati in famiglia. Man mano che i trattamenti fanno effetto, avvengono "piccoli miracoli". Le famiglie sono più coinvolte, il che è fondamentale per il recupero dei pazienti.

Sr. Isabel Martins con i bambini a Mailiana, città di Timor Est

Successi e nuove sfide

Dall'apertura del Centro, le suore hanno curato 72 persone nell'area psichiatrica e portato la Comunione a 26 persone anziane o malate di Timor-Leste. Una delle grandi sfide è come aiutare più individui a recarsi al Servizio di Terapia Occupazionale, poiché l'accesso al centro è difficile e la maggior parte delle famiglie non può permettersi il trasporto.

"Vogliamo credere che le sfide siano tipiche della missione e che la maggior parte non siano insormontabili. Senza dubbio, Dio non ci lascia soli - ha concluso suor Isabel -. È lì quando usciamo, è lì quando ci fermiamo e riflettiamo... È sempre lì!".