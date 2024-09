Un nuovo docufilm su Padre Pio, "uomo di speranza e di guarigione"

La Saint Pio Foundation e il network cattolico statunitense Ewtn presentano una produzione sul santo di Pietrelcina che sarà proiettata gratuitamente sulle loro piattaforme online in occasione della festa del 23 settembre

Vatican News

La Saint Pio Foundation e il network cattolico Usa EWTN hanno realizzato un documentario storico, intitolato Saint Pio of Pietrelcina: Man of Hope and Healing, che verrà proiettato gratuitamente sul sito web della fondazione e sulla piattaforma on-demand di EWTN il 23 settembre, alle 9, giorno della festa di San Pio. Famoso sacerdote cattolico del XX secolo, mistico e stigmatizzatore dell'Italia meridionale, padre Pio è universalmente conosciuto per la sua grande fede e per gli straordinari miracoli che sono stati attribuiti alla sua intercessione, sia durante la sua vita che a più di cinquantacinque anni dalla sua morte.

Commenti e testimonianze

Il film, narrato dall'attore e regista vincitore del Tony Award Joe Mantegna, che ne è anche il produttore esecutivo, contiene i commenti e le testimonianze dell'attore vincitore del Golden Globe Gary Sinise, del cantante vincitore del Grammy Award Jose Feliciano, dell'attore e cantante Robert Davi, del giornalista Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani, dello scultore Timothy Schmalz, del pluripremiato chef Chris Bianco, dello scrittore Renzo Allegri e di molti altri che hanno conosciuto Padre Pio personalmente o che lo hanno conosciuto attraverso la sua storia. Il documentario include anche filmati originali del grande santo. Il documentario segna una serie di iniziative internazionali lanciate dalla Fondazione San Pio in occasione del suo decimo anniversario.

Diffondere l'esempio di santità

“La nostra speranza è che questo docudrama - sottolinea Luciano Lamonarca, fondatore e ceo della Saint Pio Foundation -continui a diffondere la consapevolezza e la devozione verso San Pio e il suo esempio di santità. Egli ha vissuto una vita di virtù eroica, soffrendo incredibilmente. Attraverso questo docudrama, che sarà presto disponibile in molti Paesi del mondo e in altre lingue come lo spagnolo, l'italiano, il portoghese e il francese, abbiamo voluto fare in modo che coloro che conoscono San Pio possano ricordare chi era veramente e che coloro che non lo conoscono ancora possano conoscere la vita ispiratrice di questo uomo umile e santo”.

“Conosco la Fondazione San Pio fin dalla sua nascita e credo che un documentario sulla vita di questo gigante dell'uomo sia atteso da tempo", afferma, da parte sua, Joe Mantegna. "Sono lieto che la Fondazione e la EWTN si stiano impegnando a raccontare la vera storia di San Pio ai milioni di seguaci e ai curiosi di saperne di più in tutto il mondo. Sono davvero onorato di offrire il mio sostegno come narratore di questo docudrama”.