A Lourdes si ritrova la Chiesa universale

Il Pellegrinaggio Nazionale Unitalsi si inserisce nel contesto internazionale: associazioni di volontariato e pellegrini di tutto il mondo si sono ritrovate nella mattina del 25 settembre a celebrare insieme la Messa nella Basilica San Pio X

Emanuela Campanile - Lourdes

Belgio, Francia, Stati Uniti, Italia, Olanda e molte altre associazioni di volontariato e pellegrini di diversi Paesi hanno partecipato alla Messa Internazionale. Un esempio di Chiesa universale in cammino dove, come ricorda spesso Papa Francesco, "nessuno è lasciato indietro". Quattromila i presenti alla Messa celebrata da monsignor Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale Unitalsi. Durante la celebrazione si è cantato in diverse lingue e alcune parti della celebrazione sono state pronunciate in latino.

