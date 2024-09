“E voi chi dite che io sia?”, il nuovo podcast di don Giussani sulla vita di Gesù

Una storia di storie in otto puntate, che attraverso la voce del fondatore di Comunione e Liberazione fa entrare l'ascoltatore in quella trama di incontri che ha cambiato per sempre la vita di una ragazza di nome Maria, di un pescatore di nome Simone, di un esattore delle imposte di nome Zaccheo e di tanti altri

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Il nostro passato è pieno di storie che hanno segnato il corso del tempo: eventi più o meno clamorosi che hanno indirizzato il futuro e lasciato tracce indelebili. Ma c’è una storia che si differenzia da tutte le altre, perché non solo ha segnato il corso del tempo, ma lo ha letteralmente diviso in due. È la storia di un uomo vissuto in un passato ormai remoto, ma che ancora oggi rimane un mistero su cui ci si continua a interrogare. A distanza di oltre duemila anni, i racconti di don Luigi Giussani ci proiettano in quel passato, alla scoperta della storia di Gesù, attraversando le pagine dei Vangeli in cui è narrata la sua vita.

Il podcast

Le registrazioni di Giussani, risalenti agli anni 1980-2000 e riportate oggi alla luce, tessono una trama fatta di incontri umanissimi, in cui si rivela la personalità eccezionale di Gesù e il suo messaggio che non smette di farsi presente agli uomini e alle donne di ogni epoca. Il tutto è stato condensato in un nuovo podcast di don Giussani, disponibile da lunedì 9 settembre su Spotify e sulle principali piattaforme audio. “Il podcast è composto da audio inediti di don Giussani, è lui che racconta, ed è dedicato ad alcuni episodi evangelici che don Giussani ripercorre e in cui si immedesima in modo appassionante”, spiega Simone Finotello, portavoce di Comunione e Liberazione.

Il racconto di Gesù

“L’ascoltatore entra nel racconto della vita di Gesù - prosegue Finotello – illustrando come l’incontro con Giovanni, Andrea, Zaccheo, la samaritana cambi le loro vite. Il tentativo è di far scoprire in modo nuovo la figura di Gesù”. Il progetto si inserisce in un rinnovamento degli strumenti di comunicazione, “un grande strumento di missione”, secondo Finotello: “Questo è il secondo podcast di don Giussani, dopo quello ‘Il senso religioso’ uscito due anni fa. Inoltre, è un’occasione per far conoscere proprio don Giussani, di cui è in corso la causa di beatificazione”.

La figura di don Giussani

“Don Giussani è una figura importante e attuale per tutta la Chiesa, come anche Papa Francesco ha più volte evidenziato. Questo perché è un uomo che ha saputo interpretare il pensiero della modernità e interagire con esso connettendo tutta la tradizione della Chiesa con le nuove istanze di oggi”, afferma il presidente di Comunione e Liberazione Davide Prosperi. “Oggi la Chiesa, come dice don Giussani, è fatta di padre, madre, fratello, amico: è la comunione cristiana. La sua proposta è sempre stata quella di una amicizia che renda la vita concreta e sperimentale, come presenza di Gesù tra noi per portarla al mondo”, conclude Prosperi.