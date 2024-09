L’ abbraccio della Chiesa italiana a Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est

Dal 1991, finanziati 133 progetti per oltre 28 milioni di euro, grazie all’8xmille in tre dei quattro Paesi visitati da lPapa nel suo 45.mo viaggio apostolico. Sostenuta anche la realizzazione della scuola superiore “Holy Trinity” a Baro, in Papua Nuova Guinea, dove Francesco si recherà l’8 settembre

Si estende fino al sud-est asiatico l’abbraccio della Chiesa italiana che non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle popolazioni locali. Dal 1991, infatti, sono 133 i progetti finanziati, per un totale di € 28.119.252, in Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est, mete – insieme a Singapore – del 45° viaggio apostolico di Papa Francesco.

Interventi in Indonesia per oltre 13 milioni di euro

Grazie all’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, il Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli ha potuto realizzare 61 interventi in Indonesia (€ 13.123.707), per lo più nell’ambito dell’istruzione e della promozione umana dei bambini e dei ragazzi, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Concreto e immediato – 500mila euro – il supporto alle vittime del terremoto che nel gennaio 2021 colpì diverse zone dell’isola di Sulawesi.

I progetti a Timor Est e in Papua Nuova Guinea

Si è puntato sull’alfabetizzazione e sull’educazione dei più piccoli anche a Timor Est dove i fondi si sono trasformati soprattutto in scuole, centri sociali e di formazione per ragazzi: in totale sono 27 gli interventi per € 7.946.062. Quarantacinque, per una somma di € 7.049.483, sono invece i progetti che hanno visto la luce in Papua Nuova Guinea: tra questi, la scuola superiore “Holy Trinity Humanistic School” a Baro, gestita dai missionari dell'Istituto del Verbo Incarnato, che il Papa visiterà l'8 settembre, una sala polivalente a Goroka, 30 alloggi a basso costo a Kokopo e un’azione di promozione della salute nella capitale Port Moresby.