Inaugurato ad Assisi il “Tempo del Creato“ 2024

Lo scorso primo settembre la città francescana ha ospitato la Giornata mondiale di preghiera sul tema, punto di avvio del periodo che durerà fino al 4 ottobre. Il Movimento Laudato Si': è un un tempo ecumenico che incoraggia a connettersi con la nostra casa comune

dal Movimento Laudato Si’

“Sperare e agire con la Creazione”. Il tema del “Tempo del Creato” 2024 è insieme un auspicio e un invito a rimboccarsi le maniche per la salvaguardia del pianeta. A dare il via a questo periodo - che si celebra ogni anno dal primo settembre al 4 ottobre, festa di San Francesco - è stata la Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, celebrata ad Assisi il primo settembre scorso.

Danni al Creato, risposte da dare

Una giornata di eventi per aprire il Tempo del Creato è stata organizzata dai delegati e dai rappresentanti di Assisi Terra Laudato Si'. “In questo tempo segnato da differenti forme di disperazioni - ha dichiarato Antonio Caschetto, responsabile del Centro Laudato Si' - dovute alle troppe ingiustizie che vediamo nel mondo, ognuno di noi è chiamato a una domanda di senso. Sappiamo di aver causato molti danni al Creato”.

D’altra parte, ha proseguito Caschetto,”nel cuore di ciascuno di noi Dio ha piantato un seme, ci ha desiderati affinché ci prendessimo cura della sua Creazione, coltivando e custodendo il suo giardino. Ci auguriamo di cuore - ha proseguito - che questo Tempo del Creato aiuti lo sbocciare di tanti semi di speranza tra i partecipanti e i pellegrini di passaggio da Assisi”.

Una città riunita intorno alla Creazione

Il programma di eventi per la Giornata della Creazione prevedeva un pellegrinaggio, una celebrazione Eucaristica e un incontro di preghiera ecumenico. Assieme al vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, hanno partecipato tra gli altri, monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell'Azione Cattolica, e alcune personalità ecumeniche come il vescovo anglicano di Willochra John Stead, il diacono della Chiesa Ortodossa Romena per Umbría - Marche Petru Heisu, - Marche, la presidente del Consiglio della Chiesa Valdese di Perugia Antonella Violi,; il Diacono Yousif Mina Stella della Comunità della Chiesa Copta Ortodossa di Gualdo Tadino, oltre alla sindaca di Asisisi Stefania Proietti.

Un cammino di anni

Per Antonio Caschetto, responsabile del Centro Laudato Si, “la Giornata della Creazione è stata meravigliosa, vissuta con intensità e con il forte desiderio di impegnarci per un mondo migliore”. Le attività e le esperienze che scandiranno questo periodo, ha osservato ancora, “uniscono persone di tutto il mondo” in un “cammino che dura ormai da anni, che ci ha fatto vivere momenti molto belli e profondi e ci vede proiettati verso il futuro. Questo dà gioia allo sforzo di organizzare e animare, per vedere che non siamo soli”.