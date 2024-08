L'amore più forte della guerra. La storia degli Ulma al Meeting di Rimini

L'amore, più forte della crudeltà delle guerre, è stato al centro della presentazione, al Meeting di Rimini, del libro "Uccisero anche i bambini" che racconta la storia della famiglia Ulma. Józef e Wiktoria con i loro sei figli e uno in arrivo, decisero nel pieno della seconda guerra mondiale e dell'occupazione nazista in Polonia, di nascondere otto ebrei mettendo a rischio la propria vita.

Vatican News

Giusti tra le Nazioni e Beati per la Chiesa cattolica, gli Ulma sono protagonisti del libro scritto da Manuela Tulli, vaticanista dell'Ansa e don Pawel Rytel-Andrianik, responsabile della sezione polacca di Vatican News-Radio Vaticana (edito da Ares con la collaborazione dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino).

Un esempio attuale

"Gli Ulma, ancora oggi, ci insegnano che anche nel mezzo dell'orrore di una guerra, si può scegliere di aiutare l'altro, di aprire la porta si casa, di amare. Beatificando gli Ulma un anno fa la Chiesa - ha sottolineato parlando alla Radio Vaticana-Vatican News Manuela Tulli - ha messo in evidenza il valore della famiglia, oggi così in discussione, e di mostrare un modello di santità comunitaria che può essere un esempio ancora oggi”.

Ispirazione alla pace

"Le vicende della famiglia Ulma non sono solo una storia di ottanta anni fa - ha detto don Pawel Rytel-Andrianik - parlando al BookCorner del Meeting - perché anche oggi il mondo è afflitto dalle guerre, da quella tra Russia e Ucraina a quella in Medio Oriente, non dimenticando, come chiede Papa Francesco, gli altri Paesi investiti da conflitti, come il Sudan o il Myanmar".

A quasi un anno dalla loro beatificazione, che cadrà il prossimo 10 settembre, si torna a parlare della famiglia polacca che continua a ispirare tante persone a vivere i valori cristiani nel mondo che ha bisogno di pace.