Ghana, le suore attivano percorso di formazione scolastica contro la tratta

Le religiose missionarie di Nostra Signora del Santo Rosario stanno conducendo un programma di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani nelle scuole delle pianure di Kwahu Afram, nella parte orientale del Paese africano. "Li istruiamo su alcuni dei trucchi che gli autori dei reati usano per raggiungere i loro obiettivi", ha affermato suor Joy Abuh, rappresentante di Talitha Kum Network per il Ghana

Suor Sylvie Lum Cho, MSHR

Un programma di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani è stato organizzato da Talitha Kum Network, a Donkorkrom, per le scuole all'interno del distretto settentrionale delle pianure di Kwahu Afram, nella regione orientale del Ghana, nell'Africa occidentale. Il corso è sostenuto dalle Suore Missionarie di Nostra Signora del Santo Rosario, una congregazione internazionale di religiose. La missione delle suore consiste nel raggiungere le persone che vivono qualsiasi genere di difficoltà, soprattutto i poveri, gli oppressi e gli sfruttati. Il corso è guidato da suor Joy Abuh, rappresentante di Talitha Kum in Ghana.

Suor Joy Abuh con gli studenti della St. Michael's Junior High School di Donkorkrom che alzano le mani contro la tratta di esseri umani dopo una lezione di sensibilizzazione presso la scuola il 18 luglio 2024.

Suor Joy in visita alle scuole in Ghana



Suor Joy è una missionaria nigeriana; lavora come cappellana scolastica e insegnante alla Donkorkrom Agricultural Senior High School. Dall'inizio del 2024, ha visitato e continua a visitare diverse scuole nei villaggi per la sensibilizzazione. Alcune delle scuole in cui la campagna è stata recentemente condotta: St. Michael's Junior High School, Donkorkrom, Atakora Basic School, Donkorkrom, St. Mary's Vocational/Technical Senior High School, Adeemra e Donkorkrom Agricultural Senior High School.

Lo scopo della campagna è sensibilizzare gli studenti sulla preoccupante diffusione di varie forme di tratta di esseri umani nelle comunità. "Li istruiamo su alcuni dei trucchi che gli autori dei reati usano per raggiungere i loro obiettivi, come ad esempio, dando loro la falsa convinzione che troveranno lavoro nelle città e risparmieranno abbastanza denaro per prendersi cura delle loro famiglie a casa", ha affermato suor Joy.

La religiosa ha inoltre sottolineato alcuni dei pericoli insiti nella tratta, che vanno dalla prostituzione, al commercio ambulante, alle domestiche a tempo indeterminato o a quella che si potrebbe definire “schiavitù moderna”, senza la possibilità di andare a scuola, contro la loro volontà, che l'équipe ha portato a conoscenza degli studenti delle scuole visitate. "Abbiamo consigliato loro di essere vigili - ha aggiunto - e anche di essere custodi dei loro fratelli segnalando all'autorità designata per la protezione, episodi sospetti di tratta di esseri umani, lavoro minorile/matrimonio e altre forme di abuso".

Suor Joy Abuh, nella lezione del 18 luglio scorso, ha mostrato agli studenti della St. Michael's Junior High School alcuni trucchi utilizzati dagli autori della tratta di esseri umani e alcuni rischi di rimanere vittime della tratta

Il Talitha Kum Network del Ghana

Suor Joy ha condiviso la speranza e la preghiera delle persone consacrate che un giorno la tratta degli esseri umani avrà termine, non solo in Ghana, ma in tutte le parti del mondo in cui viene praticata. Il Talitha Kum Network del Ghana è un'organizzazione non governativa nata nel marzo 2018. Coinvolge uomini e donne consacrati, tra cui alcuni laici. Le persone consacrate in Ghana, sotto l'egida della Conferenza dei Superiori Maggiori dei Religiosi (CMSR-Gh), lavorano insieme per creare un modello organizzativo di collaborazione per combattere la tratta e lo sfruttamento di esseri umani che esiste a diversi livelli, attraverso programmi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità, creando consapevolezza sul rischio di lasciare i villaggi alla ricerca di "pascoli più verdi" nelle città.

Il Talitha Cum Network è più impegnativo nelle città più grandi come Kumasi, nella regione di Ashanti, poiché i religiosi si occupano direttamente delle vittime, a differenza delle aree rurali come Donkorkrom, dove si fa soprattutto opera di prevenzione e le vittime possono essere indirizzate alle aree urbane per il follow-up.