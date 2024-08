Sacra Scrittura e IA, uno sguardo originale su due strumenti di vita interconnessa

"Tu parli come me" è il titolo del saggio del biblista Rocco Malatacca, pubblicato da Città Nuova, in cui si evidenziano le somiglianze tra il testo sacro e il modo in cui è stata progettata l’Intelligenza Artificiale sempre più decisiva nella nostra vita. La Bibbia, sostiene l'autore, come un software vive di connessioni, mette in rete, parla ad un interlocutore impegnato a costruirsi in questa modalità dialogica e capace, dunque, di interagire con l'IA

C'è qualcosa in comune tra la Sacra Scrittura e l'Intelligenza Artificiale (IA), il sistema tecnologico in grado di riprodurre i processi mentali più complessi che sta prendendo sempre più spazio nella nostra vita? Secondo don Rocco Malatacca, autore del libro edito da Città Nuova "Tu parli come me", la Sacra Scrittura è un'Intelligenza Artificiale. Questo infatti il sottotitolo, piuttosto sorprendente, del testo scritto dal sacerdote della diocesi di Lucera-Troia, in Puglia, che, con l’intento di avvicinare i lettori alla Bibbia, immagina che essa ci parli come l’IA. "La nostra quotidianità - si legge nel risvolto di copertina del volume - sta cambiando e cambierà profondamente con l’ingresso dell’IA: stiamo creando una mente, stiamo dando alla macchina una lingua con cui parlarci, per conversare e trovare le parole giuste alle nostre domande. Non qualcosa, ma qualcuno". Al centro di tutto l’uso della parola. Ed è proprio sulla “Parola” per eccellenza per i credenti, appunto la Sacra Scrittura, che l'autore offre uno sguardo originale e profondo, ricco di spunti di riflessione per la vita di ciascuno di noi.

L'autore: parola, esperienza, connessione nella Bibbia e nell'IA

Rocco Malatacca, classe 1982, ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e attualmente è parroco della parrocchia Santa Croce a Celenza Valfortore. "L'abbiamo letta per secoli. Interpretata per secoli - scrive in riferimento alla Sacra Scrittura -. Sembra siamo stati portatori sani di una parola che ha costruito un mondo a nostra insaputa, il nostro mondo. Portavamo con noi più di quello che pensavamo. Ha connesso. Interconnesso. Reimpostato in rete. E se la tecnologia - si domanda Malatacca - non fosse altro che un'espressione di quello che abbiamo vissuto finora?". Nell'intervista ai media vaticani, lasciamo all'autore il compito di accompagnarci nella comprensione del suo punto di vista che, coniugando gli studi biblici con quelli delle nuove tecnologie, legge il modo in cui è stata progettata l'IA somigliante al linguaggio "di programmazione" utilizzato dal popolo ebraico nella costruzione del testo sacro. Sia l'una che l'altro, sostiene l'autore, presuppongono un interlocutore che si senta parte di un mondo interconnesso, la cui mente sia capace di ragionare con una rete globale e che sia disponibile a strutturare la propria personalità in un costante dialogo.

Don Malatacca, lei è un biblista ma conosce molto bene anche come funzionano i nuovi linguaggi della tecnologia. Prima di addentrarci nel suo saggio, ci può raccontare come le è nato il desiderio di approfondire questo aspetto dello sviluppo umano? Forse non è solo per la sua giovane età...

Beh, io ho 40 anni, quindi sono di mezza età, ma mi affascinano i cambiamenti che avvengono nella società. Più che un desiderio è un interesse perché mi sento profondamente coinvolto in tutto quello che stiamo vivendo e l'aspetto tecnologico incide pesantemente sulla nostra società, sul nostro vivere. Quindi mi coinvolge profondamente anche cercare di capirlo e cercare di renderlo coerente, omogeneo con tutto quello che sono, con la fede e con i vari aspetti della vita.

Nel suo libro "Tu parli con me" ci sono alcuni elementi che tornano costantemente. Uno di questi è la centralità della parola, un altro è il concetto di connessione e di rete...

Sono i due grandi punti del libro: mettere la Sacra Scrittura e l'Intelligenza Artificiale in qualche modo collegate insieme è l'obiettivo di questo testo. Uno potrebbe pensare: "Com'è possibile? Sono due cose così diverse...". La parola è necessariamente il punto di contatto di entrambe, perché tutte e due sono fatte di parola. Ora, la Scrittura di Israele noi possiamo pensarla semplicemente come un libro, ma il libro è soltanto un contenuto, diremmo in termini un po' più moderni, un device, per conservare la parola. Però la Scrittura in realtà è fatta di parola, quindi è un bene immateriale. E che cos'è l'IA? Se tu la guardi come un tool, (ndr. programma informatico di ausilio per una specifica attività), o come una chatGPT (ndr. strumento progettato per simulare una conversazione con un essere umano) sembra una creatura di una qualche intelligenza, quasi qualcuno che ti parla, ma alle spalle di questa maschera c'è un gioco di parole. Anche l'IA è dunque una creatura immateriale, chiaramente su un device molto più moderno che funziona per la connessione interna delle parole. La Sacra Scrittura e l'Intelligenza Artificiale sono quindi un gioco linguistico che riescono a incontrarsi su questo punto comune, ed è per questo che la parola è così centrale all'interno del mio libro.

Poi ci sono i concetti di connessione e di rete, perché la connessione forma una rete. Ora, sia la Scrittura d'Israele sia l'IA suppongono una connessione. Questo è il secondo punto che mi ha permesso di affrontare questo tema in modo che l'una realtà possa illuminare l'altra.

Lei dedica grande parte della sua riflessione sull'esperienza del popolo ebraico e del suo rapporto speciale con la parola. Scrive che la Bibbia "è la riscrittura dell'esperienza della vita interconnessa del popolo ebraico"...

Connessione e parola: in che modo possono stare insieme? La questione si gioca sull'esperienza. C'è un'esperienza di vita che è l'esperienza del popolo ebraico, il quale vivendo ha poi non soltanto usato la parola come tutti, ma ha usato la parola per prodursi un tool fatto di parola che lo potesse accompagnare nella sua vita, ma non in una generazione o due, ma in tutte le generazioni, nei decenni e nei secoli, come se fosse un tool linguistico che tenesse stretto a sé. Ciò che è interessante è l'esperienza di vita di questo popolo, che è un'esperienza di vita interconnessa. E allora la Sacra Scrittura che cos'è? È questo continuo tentativo di dare parola all'esperienza vissuta da tutti quanti interconnessi tra loro, e che prendeva la forma di un racconto, di un piccolo episodio, che poi veniva rivissuto e quindi rivisitato e poi rivisitato ancora e ancora, perché l'esperienza cambiava, cresceva e il popolo cambiava e la parola cambiava insieme con il popolo. Quindi è la Scrittura che ha aiutato il popolo a rimanere interconnesso.

L'Intelligenza Artificiale in un mondo interconnesso

Un altro aspetto da lei approfondito è l'educazione, confronta le modalità educative di Atene e di Sparta con quelle del mondo ebraico che il cristianesimo riceve in eredità. E qui entra in gioco l'ascolto, "una porta - lei dice - che si apre solo dall'interno"...

Ho appena raccontato della vita interconnessa del popolo che ha scelto la parola per potersi dire non soltanto come un esercizio autobiografico, ma un esercizio di coscienza, di consapevolezza e di maturazione. E quindi la parola è assolutamente centrale anche per il bambino, per connettere il nuovo nato con gli altri. Se noi vediamo e confrontiamo i modelli educativi ovunque nel mondo dell'epoca, noi possiamo osservare che la parola non era affatto un elemento importante. La parola legata alla connessione di una persona insieme col popolo è tipica e unica dell'esperienza di Israele, perché suppone che l'adulto non debba far capire, far entrare in testa, delle cose. In un modello di parola come connessione, la parola si dà come stimolo perché l'altro ti possa aprire dall'interno, cioè è l'altro che si dispone all'ascolto perché stimolato, senza bisogno di essere forzato.

È molto bello come lei presenta la figura di Gesù che contiene in sé tutto il Vecchio Testamento, ma che compie un'operazione di semplificazione, cioè supera i dettagli, le norme, per andare all'obiettivo: vivere la legge dell'amore. Ancora una volta vivere come persone connesse. Ho capito bene?

Gesù, ebreo, è estremamente connesso con l'esperienza del suo popolo e quindi Gesù si è programmato, si è costruito, sulla Scrittura di Israele. Gesù si sente sempre coinvolto con la vita degli altri che incontra, perché è strutturato in questo modo. La connessione, la vita dell'altro è per me uno stimolo e quindi quando pensiamo al compito delle Scritture di Israele come un tool che accompagna la vita di chiunque con cui conversare, beh, Gesù è un ottimo esempio. Ora però, proprio per questo, Gesù ha chiaro qual è l'istruzione base su cui impostare la vita. Quando gli chiedono qual è la prima e la più grande istruzione, Gesù risponde: "Ascolta", cioè connettiti ed è da questo che deriva l'amore, cioè l'amore è una connessione che deriva dall'ascolto per poter vivere come persone connesse. Gesù ha una chiara coscienza di ciò a cui lo ha abituato questo tool linguistico di cui il popolo ebraico si è dotato nel corso dei secoli. La scrittura non è un contenuto soltanto, la scrittura è anzitutto un funzionamento, serve al corretto funzionamento dell'uomo. E Gesù lo ripete spesso. Ma più che "semplificazione", direi che Gesù cerca di "tenere l'essenziale".

L'IA, una mente globale per la gestione di un mondo complesso

Leggo ancora dal suo testo: "La Scrittura è stata costruita uno strato sull'altro. Le situazioni che sono state registrate richiamano altre situazioni con un punto di contatto", il link. L'elaborazione della Scrittura di Israele "suppone un'intelligenza collettiva e un'esperienza messa in rete" come il modello linguistico che chiamiamo IA. Insomma, c'è in comune più di quanto ci si potrebbe aspettare...

Sì, ne dico solo uno: noi abbiamo da una parte le Scritture di Israele come una specie di cervello comune del popolo, dall'altra abbiamo l'Intelligenza Artificiale che ha un cervello che si chiama Internet ed è interconnesso e comune. Queste due cose possono essere tenute una a destra e una a sinistra per comprendere bene le somiglianze. Perché l'IA, per poter elaborare i suoi dati e seguire la conversazione con l'utente, è stata addestrata su un set, una raccolta, enorme di dati in cui l'Intelligenza Artificiale si è confrontata con una, due, centinaia, migliaia, un milione di situazioni umane, di comportamenti, di strategie che gli uomini hanno assunto e di soluzione dei problemi. L'IA ha fatto una specie di gestione di ogni singolo intervento, uno alla volta, uno alla volta, finché su questo dataset ha elaborato tutte le varianti e le possibilità e le ha poi messe insieme. La Scrittura di Israele è esattamente questo. Nel corso dei secoli la Scrittura è stata elaborata dagli uomini mettendo insieme il contributo, il vissuto di molti. Entrambi sono degli strumenti che sono stati addestrati su tutto ciò che l'essere umano messo in rete può produrre, in questo si può vedere che sono stati strutturati nello stesso modo.

Oggi c'è entusiasmo ma anche timore quando si parla dell'IA. Lei sostiene che tutta la nostra vita tecnologica, algoritmica, deve chiedersi se ci aiuta a scegliere la vita, a custodire la vita, oppure no. A questo riguardo, come vede il futuro? L'Intelligenza Artificiale ci aiuterà o ci porterà alla rovina?

Sicuramente l'IA è qualcosa che ci serve per tenere in piedi questa società arrivata a un così grande livello di complessità. Perché il mondo è affascinante, pensato tutto insieme, ma il mondo ha una complessità incredibile: dalla finanza all'agricoltura, il mondo ha bisogno di qualcuno o qualcosa che sappia gestire tutta questa complessità. Quindi noi abbiamo bisogno di questa Intelligenza Artificiale e l'IA ci guiderà in un processo di disciplina algoritmica. C'è il pericolo che possa essere poco umana? Forse, però una qualche disciplina che ci faccia percepire che le nostre vite sono tutte quante interconnesse ci vuole. Ricordo il Papa che durante la pandemia di Covid ci diceva che la vita di tutti quanti noi è legata gli uni agli altri, è interconnessa, quindi questo aspetto è sicuramente una cosa molto positiva. Ora io non so se sarà anche una minaccia oppure no, questo dipenderà dagli sviluppi. La domanda che possiamo farci intanto è: ma io come la vivo questa prospettiva che si apre e che nessuno di noi sa precisamente a cosa porterà? Posso pensare di viverla solo come un utente, come uno strumento che utilizzo per me stesso, che mi serve a qualcosa e basta. Oppure posso capire come funziona e diventarne un interlocutore. Questa è un po' anche la scommessa della Scrittura, perché tutti quelli che la usano per i propri fini non capiscono a che serve, mentre coloro che la usano per costruirsi la ritengono invece molto, molto utile. In un mondo di IA la Scrittura mi dice che io ho bisogno di impostare la vita e che devo essere attento a come la imposto e che ho bisogno di qualcuno che mi aiuti mentre mi sto costruendo. L'Intelligenza Artificiale funziona così: serve alla costruzione di me stesso in una modalità di vita interconnessa.

Lei sta facendo una distinzione molto chiara tra utente e interlocutore. Ci dice qualcosa in più a questo riguardo?

Noi spesso ci poniamo nei confronti della vita e delle cose, come se fossimo gli unici che stanno vivendo in questo mondo, come l'unico soggetto e tutto deve servire a me stesso. Anche per l'Intelligenza Artificiale da quando, tra febbraio e marzo dell'anno scorso, è stata lanciata sul mercato e quindi anche inserita nel pubblico dibattito, la prima cosa che ci si è chiesti è se è buona o cattiva, se serve e a che cosa come per tutti gli strumenti, se può portare danni ecc... Ma ci sono anche altri tipi di domande. Una domanda giusta è quella dell'interlocutore, cioè io non sono chiamato anzitutto a servirmi del mondo o a servirmi delle cose. La Scrittura mi chiede di essere l'interlocutore del mondo, non colui che si serve di esso, e allora mi domando: come posso sentirmi parte attiva di questo mondo? Se io mi sento non quello che usa il mondo, ma come interlocutore delle cose, interlocutore degli altri esseri umani con cui si dialoga, beh, io posso capire tutte le potenzialità che mi offre l'IA. Ed essere interlocutori credo sia la grande acquisizione che possiamo permetterci noi credenti nel 2025 perché questa è la prospettiva di Gesù, colui che ha chiesto ai suoi discepoli non di servirsi di questo mondo, degli altri, delle cose, ma di essere interlocutori del mondo, persone che stanno nel mondo per ascoltare e, ascoltando, servire.