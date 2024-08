Kenya, religiose ipovedenti portano la loro testimonianza al popolo di Dio

Le Suore Sacramentine sono una comunità di religiose ipovedenti. Non hanno la vista, ma sono impegnate attivamente per la gloria di Dio e il bene dell'umanità. Si dedicano a catechismo, agricoltura, allevamento di pollame, visitano e danno supporto alle persone, realizzano rosari e lavori a maglia. “Ho bisogno di opportunità, non di compassione”, dice suor Mary Veronica

Suor Michelle Njeri, OSF

La famiglia di don Orione comprende i Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Suore Missionarie della Carità. Tuttavia, meno noto è che all'interno della stessa famiglia esiste una comunità di Suore Sacramentine, i cui membri sono religiose non vedenti.

Le Suore Sacramentine trascorrono gran parte della loro giornata nell'adorazione del Santissimo Sacramento, ma svolgono anche un apostolato nella loro comunità locale. L'istituto è stato fondato in Italia da san Luigi Orione, un sacerdote comunemente conosciuto come don Orione. In Kenya, la comunità delle Suore Sacramentine conta quattro membri: suor Mary Carmen, suor Mary Angelina, suor Mary Rachael e suor Mary Veronica.

Apostolato e preghiera

Suor Mary Veronica ha sempre desiderato essere una religiosa, ma ha faticato a trovare una congregazione che la accettasse a causa della sua disabilità visiva. Nel 1981 una consorella della Consolata l'ha indirizzata per la prima volta alle Suore Sacramentine, dove è rimasta fino ad oggi. “Questa congregazione di suore ipovedenti è unica nel suo genere ed è l'unica in Kenya”, ha detto suor Mary Veronica. “Il nostro fondatore, don Orione, era una persona caritatevole e ci ha chiesto di essere madri e sorelle dei poveri. Offriamo la nostra mancanza di vista a Dio per i fratelli e le sorelle che non conoscono la verità, affinché possano sperimentare Dio, la luce del mondo”.

Suor Mary Veronica durante la preghiera mattutina in braille

Pur essendo ipovedenti, le Suore Sacramentine sono contemplative e allo stesso tempo molto attive. Insegnano catechismo nella loro parrocchia, visitano le persone nel villaggio vicino e offrono il loro aiuto anche online. “Nel nostro carisma di Suore Sacramentine, adoriamo Gesù nel Santissimo Sacramento e parliamo a Gesù dell'umanità. Incontriamo le persone e parliamo loro dell'amore di Dio. Portiamo le anime a Gesù e Gesù alle anime”, afferma la religiosa.



Le suore fanno l'Adorazione a turno e si impegnano in altri compiti comunitari come l'agricoltura, l'allevamento di pollame, la realizzazione di rosari e il lavoro a maglia come attività generatrici di reddito per la loro sostenibilità. “Ci uniamo alla congregazione per dare e ricevere; non ci uniamo per essere aiutate. Cerchiamo di essere autonome in tutto ciò che facciamo”, dice suor Mary Veronica, aggiungendo: “Ho bisogno di opportunità, non di compassione”.

Suor Mary Carmen e suor Mary Angelina lavorano all'uncinetto

Suor Mary Angelina dà da mangiare alle galline

Le sfide della comunità

Acquistare libri scritti in braille non è facile per le suore ipovedenti. Per molti anni hanno importato libri spirituali in braille dall'estero. Con l'aumento delle tariffe di importazione, le suore non possono più ricevere i libri come facevano in passato. Tuttavia, le suore riconoscono che le sfide le rendono complete. “Affrontiamo le sfide con gioia, l'essere ipovedenti non ci toglie i talenti e le capacità”, commenta suor Mary Rachael.

Suor Mary Rachel mostra una sciarpa da lei realizzata