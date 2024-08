Polonia, 80 mila fedeli in pellegrinaggio a piedi al santuario di Jasna Góra

Agosto è il periodo dei pellegrinaggi nei luoghi di culto mariani, tra i quali spicca quello dedicato alla "Madonna Nera" a Częstochowa. La Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il 15 agosto, è uno dei punti culminanti del movimento di pellegrini

Don Marek Weresa - Częstochowa



Più di 220 pellegrini giungono ogni anno a piedi al santuario polacco di Jasna Góra. A questi, si aggiungono i circa 200 gruppi di ciclisti, 17 gruppi di corridori, due gruppi di pattinaggio a rotelle e persino un gruppo a cavallo, per un totale di 90 mila persone che vanno a rendere omaggio alla Vergine Nera nel famoso luogo di culto di Częstochowa. I pellegrini a piedi più numerosi provengono da Tarnów, Radom, Cracovia e Varsavia.

L'icona della Madonna Nera nel santuario di Jasna Góra

Rinnovamento spirituale

“Certamente la Polonia è uno, se non l'unico Paese al mondo in cui la spiritualità del pellegrinaggio è così fortemente sviluppata", spiega a Radio Vaticana – Vatican News l'arcivescovo Tadeusz Wojda, presidente della Conferenza Episcopale polacca. "Ci sono giovani, persone di mezza età e anziani. Vanno in pellegrinaggio perché hanno bisogno di un rinnovamento spirituale, e il motivo per cui si mettono in cammino è la fede. Bisogna essere contenti che decine o addirittura centinaia di migliaia di persone in Polonia si recano in pellegrinaggio sia a Jasna Góra che in altri santuari mariani”.

Giovani pellegrini

Esperienza di fede

Il tempo dei pellegrinaggi a piedi serve ai fedeli a sperimentare il mistero della Chiesa, per vedere quanto siano importanti l'unità e la bellezza della vita comunitaria nell’esperienza di fede. "Il tempo della fatica del pellegrinaggio è per me, un esercizio spirituale in cammino unico; non è solo una manifestazione pubblica di fede, ma anche esperienze spirituali che dirigono il mio cuore verso la conversione", afferma Edyta Jurkowska-Wajszczuk, pellegrina della Diocesi di Siedlce. "I sacrifici quotidiani, la partecipazione alla Santa Messa, l'ascolto delle conferenze, le preghiere comuni: tutto questo indirizza la persona ad entrare nel cammino della conversione".

Fedeli polacchi in pellegrinaggio

Tradizione secolare

Le origini dei pellegrinaggi al Santuario di Jasna Góra sono legati al culto della Madre di Dio. Dal XVII secolo, i pellegrinaggi sono diventati un elemento importante della religiosità polacca. Il movimento dei pellegrinaggi non si è mai interrotto né durante le divisioni della Polonia, né durante la Seconda Guerra mondiale. Papa Francesco ha visitato Jasna Góra nell'agosto 2016 durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.