Gaza, padre Romanelli: speriamo negli accordi, passo verso il miracolo della pace

Mentre a Doha si sono concluse le trattative per il cessate il fuoco a Gaza, all'indomani della Solennità dell’Assunzione, il parroco dell'unica chiesa cattolica nella Striscia spera in quella pace che sembra sia più vicina adesso. Ai media vaticani racconta di una celebrazione del 15 agosto "magnifica, nonostante il dolore e la stanchezza", con il rinnovo della consacrazione della chiesa alla Sacra Famiglia, l'incontro delle famiglie cattoliche e ortodosse e la distribuzione di viveri

Roberto Cetera - Città del Vaticano

A Doha, in Qatar, si sono concluse le trattative per il cessate il fuoco a Gaza, dove intanto si continua a morire. Ieri pesanti bombardamenti si sono abbattuti sui campi profughi di Jabalia e Nuseirat. I negoziati dovrebbero ora proseguire al Cairo. La comunità cristiana della Striscia, guidata dal parroco Gabriel Romanelli, segue nella preghiera e con tanta speranza questi colloqui: ieri, 15 agosto, ha celebrato la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria anche con una breve processione.

Ancora bombardamenti, ma speriamo negli accordi

La speranza espressa da padre Romanelli ai media vaticani è che i frutti dei negoziati possano vedere la luce già entro la prossima settimana. L'amarezza del parroco è che "però, ancora purtroppo si sentono i rumori dei bombardamenti. È comunque una buona notizia se si pone fine a questa guerra, con il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Come primo passo verso la pace".

Magnifica celebrazione dell'Assunta, nonostante il dolore

Padre Gabriel ricorda l'intensa giornata di festa religiosa che c'è stata ieri, con la celebrazione dell’Assunta "in una maniera magnifica, nonostante il dolore, la stanchezza". Sottolinea quanto siano "persone splendide i rifugiati" che hanno voluto celebrare la Madonna unendosi alla richiesta del Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, il quale ha chiesto di pregare la Vergine e San Michele, per la pace. Proprio chiedendo il miracolo della pace hanno cominciato la giornata: "In silenzio per un’ora, poi le Lodi in arabo, il Rosario e poi la Messa solenne". E dopo - prosegue - abbiamo rinnovato la consacrazione della parrocchia di tutta la Striscia di Gaza alla Sacra Famiglia.

L'aria di pace che si avverte sia il miracolo di Maria

Romanelli illustra il percorso spirituale maturato negli ultimi tempi: "Qualche anno fa ci siamo preparati per i tre anni successivi a questa consacrazione. Il primo anno con la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, il secondo al Cuore Immacolato di Maria, il terzo a San Giuseppe". Accenna inoltre alla processione che ieri si è svolta nel cortile della chiesa con canti mariani a cui ha fatto seguito anche un incontro delle famiglie cattoliche e ortodosse e la distribuzione di alcuni beni di prima necessità: cibo e kit per la pulizia: "Erano tutti contenti e penso che la Madonna pure è contenta e il suo Figlio. Speriamo che quest'aria di pace che si avverte sia il miracolo della Madonna".