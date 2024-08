Diaconi, profeti e seminatori di speranza: al via ad Assisi il XXIX Convegno nazionale

Dal 5 all'8 agosto diaconi e candidati, vescovi, presbiteri, religiosi e laici nella città umbra per l'incontro promosso dalla Comunità del Diaconato in Italia. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione e il Movimento Laudato si’, si sviluppa intorno a temi di attualità, dalla pace alla sinodalità, con un focus sulle donne

Profughi, poveri, pianeta e pace. Sono le quattro “P” alla luce delle quali viene declinato il XXIX Convegno nazionale promosso dalla Comunità del Diaconato in Italia, ad Assisi da oggi, lunedì 5, fino a giovedì 8 agosto. Il tema dell’incontro, aperto a vescovi, presbiteri, diaconi e candidati, religiosi e laici, e realizzato in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione e il Movimento Laudato si’, è “Diaconi profeti e seminatori di speranza”.

Speranza, profezia e sinodalità

Ad aprire l’evento, questo pomeriggio, il vescovo di Cassano all’Jonio, Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale italiana, ed Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia. Sono previste tre sessioni di lavoro: “Diaconia e speranza”, sulle sfide per veicolare la speranza nel presente; “Diaconia e profezia”, per esplorare le vie del cambiamento, e “Diaconia e sinodalità”, per un futuro diverso e una diaconia sinodale della speranza. Tra i relatori che interverranno in questi giorni, l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, che terrà domani mattina la relazione introduttiva, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che mercoledì mattina interverrà sul tema della pace, e Denis Mukwege, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2018, che parlerà nella stessa sessione.

Focus sulla donna



Al focus sulla donna nel pomeriggio di mercoledì, prenderanno la parola, tra le altre, Simona Segoloni, vicepresidente del Coordinamento teologhe italiane, su “La dimensione domestica della diaconia. Dall’incontro con le spose”; poi Cristina Simonelli, docente di Storia della Chiesa e di Teologia patristica, su “Una Chiesa diaconale: uscire e seminare speranza”; suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio CEI per la pastorale delle persone con disabilità, e ancora Veronica Coraddu, coordinatrice italiana Animatori e Circoli Laudato Si’ del Movimento “Laudato Si’”. La relazione finale è affidata all’abbé Alphonse Borras, teologo della diocesi di Liegi, su “Il volto diaconale della Chiesa sinodale”.