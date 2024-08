Medio Oriente, Patton: dedicare alla supplica per la pace il giorno dell’Assunzione

Dopo l'appello del patriarca Pizzaballa, il custode di Terra Santa invia una lettera ai frati in cui chiede di recitare durante le celebrazioni del 14 e 15 agosto la "Supplica per la pace a Maria Assunta al Cielo”: un segno di speranza che le parti hanno accettato di riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione di ostaggi e prigionieri proprio nel giorno in cui celebriamo Maria assunta in Cielo, consolazione per noi pellegrini sulla terra

Vatican News

Dedicare il giorno della Solennità dell’Assunzione di Maria, 15 agosto, alla supplica per la pace in Medio Oriente e nel mondo intero. È l’invito che il custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, rivolge - in concomitanza con l’appello di ieri del cardinale Pierbattista Pizzaballa - ai frati della Custodia tramite una lettera.

Segni di speranza

“Stiamo vivendo tempi molto difficili, nei quali è particolarmente importante pregare per la pace”, esordisce Patton nella missiva, in cui indica come “segno foriero di speranza” il fatto che le parti in causa abbiano accettato di riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi e quella dei prigionieri politici. Ciò, sottolinea il custode, è avvenuto “proprio nel giorno in cui celebriamo Maria assunta al Cielo in anima e corpo, segno di sicura speranza e di consolazione per noi pellegrini sulla terra”.

In Evidenza 10/08/2024 Pizzaballa: non ci resta che pregare, di fronte a tanto odio servono parole di pace Il patriarca latino di Gerusalemme, nel messaggio per la solennità dell’Assunzione di Maria, parla della guerra in Medio Oriente che continua a causare sgomento e sofferenza: ...

Preghiera intensa

Per questo motivo, fra Patton invita a dedicare le celebrazioni dell’Assunta alla preghiera per la pace: “Sappiamo – scrive, citando l’Apocalisse - che quando appare in Cielo il segno della Donna che sta per partorire, appare anche il dragone infernale che si scatena contro i suoi figli ma è contrastato dalle milizie celesti guidate da san Michele arcangelo”. “Per questo – aggiunge - riteniamo ancora più importante che questa giornata sia di preghiera intensa”. Per questa importante giornata, il custode ha richiesto e ottenuto dal patriarca latino di Gerusalemme l’approvazione ecclesiastica per la Preghiera alla Vergine. Lo stesso Patriarcato utilizzerà questa formula.

Il testo della Supplica alla Vergine Maria

Di seguito il testo della “Supplica per la pace alla B.V. Maria Assunta al Cielo”:

Gloriosa Madre di Dio,

innalzata al di sopra dei cori degli angeli,

prega per noi con san Michele arcangelo

e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi,

presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore e maestro.

Ottieni per questa Terra Santa,

per tutti i suoi figli e per l’umanità intera

il dono della riconciliazione e della pace.

Che si compia la tua profezia:

i superbi siano dispersi nei pensieri del loro cuore;

i potenti siano rovesciati dai troni,

e finalmente innalzati gli umili;

siano ricolmati di beni gli affamati,

i pacifici siano riconosciuti come figli di Dio

e i miti possano ricevere in dono la terra.

Ce lo conceda Gesù Cristo, tuo Figlio,

che oggi ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli,

ti ha incoronata con il diadema del regno,

e ti ha posta sul trono dell'eterno splendore.

A lui sia onore e gloria per i secoli eterni.

Amen