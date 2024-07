Missionaria nel Nord Kivu: qui non sappiamo cosa accadrà domani

Gli operatori umanitari sono stati evacuati molto tempo fa dalla provincia della Repubblica Democratica del Congo mentre le religiose restano perché la gente ne ha bisogno. "Partiremo solo con coloro che abbiamo in cura", afferma suor Agnieszka Gugała. La missionaria polacca lavora proprio dove da quasi tre decenni è in corso una delle guerre più sanguinose dell'Africa

Beata Zajączkowska – Città del Vaticano

Suor Agnieszka è arrivata in Africa 20 anni fa. Ricorda che ha percepito la sua vocazione missionaria già al liceo. "Si può dire che sono state le missioni a condurmi alla Congregazione delle Suore degli Angeli", confessa. Nei primi anni della sua vita religiosa ha lavorato insegnando catechesi nelle scuole, si è presa cura di bambini e giovani. Ha ricevuto il permesso di andare in Africa dopo i voti perpetui. Prima è andata in Ruanda, poi è arrivato il momento della Repubblica Democratica del Congo. Da un decennio gestisce un ospedale e un centro nutrizionale per bambini nel villaggio di Ntamugenga. La missionaria scherza dicendo di essere "l'uomo di casa": le sue occupazioni vanno dall'acquisto del rubinetto, del sapone e dei medicinali, al pagamento del personale, alla riparazione del tetto e alla ricerca di pentole e materassi per i rifugiati, fino ai rischiosi viaggi a Goma, l'unica città della regione dove può procurarsi le medicine, il cibo e il latte necessari per i bambini che hanno perso la madre. Durante queste spedizioni, deve superare diversi checkpoint nelle mani dei ribelli. In quasi tutti deve negoziare per poter andare avanti con il suo aiuto.

Materie prime insanguinate

Gli anni di lavoro di suor Agnieszka nel Nord Kivu sono segnati da successivi conflitti, che, sebbene si affievoliscano, non finiscono mai. "Finché i bambini saranno testimoni di crimini e dovranno interrompere gli studi, non ci sarà pace in questo Paese", ha dichiarato la missionaria che ha a cuore il futuro dei più piccoli. La regione è destabilizzata da più di un centinaio di gruppi diversi che cercano di prendere il controllo dei giacimenti di cobalto, coltan e niobio necessari per la produzione di telefoni cellulari. Sono più preziosi dell'oro e dei diamanti, che i ribelli stanno pure saccheggiando. La popolazione civile è quella che ne soffre di più, che non vede nemmeno le briciole di queste ricchezze che la loro terra nasconde. Le persone sono costrette a lasciare le loro case e i loro campi a causa della violenza. Ci sono più di 5,6 milioni di sfollati interni in Congo.

Suor Agnieszka Gugała tra i rifugiati congolesi

La missione di pace delle Nazioni Unite, il cui mantenimento per un anno supera il reddito nazionale dell'intero Congo, non è in grado di cambiare la situazione. I missionari non interferiscono nella politica, ma cercano di affrontare la grave crisi umanitaria che sta distruggendo il Nord Kivu. "Ogni giorno le persone muoiono di fame e a causa delle malattie più comuni. La nostra presenza dà incoraggiamento alle persone e garantisce la loro sicurezza. Ci chiamano ‘le nostre sorelle’, il che significa che siamo molto vicine a loro", racconta suor Agnieszka.

La povertà quotidiana nel Kivu

Fragile nel suo aspetto fisico, nelle condizioni di guerra, la religiosa è il punto di riferimento per migliaia di persone bisognose. È coraggiosamente sostenuta da due consorelle del Ruanda e del Congo. "Viviamo solo grazie alla Provvidenza di Dio, le bombe cadevano intorno al nostro monastero, pochi metri di differenza e saremmo morte. Ci hanno portato i feriti, le pareti erano rosse di sangue", racconta riguardo ad uno degli scontri nella regione.

L'area della missione diventa un asilo nei momenti di conflitto

"Sono arrivati alla missione altri rifugiati e l'ospedale gestito dalle suore stava scoppiando nel cercare di ospitare 5.000 pazienti, tra cui molti feriti. Attualmente il fronte si è allontanato dalla missione, ma la situazione è ancora molto turbolenta".



Il monastero come luogo di asilo

Le missionarie sono un punto di riferimento soprattutto per le donne con bambini che, al primo segnale di pericolo, si rifugiano presso il loro monastero. Quando c'è più calma, suor Agnieszka fa rifornimento e cerca di ottenere il maggior aiuto possibile dall'estero. Questa sua lungimiranza ha spesso salvato delle vite. "In circostanze normali ottenere assistenza medica rasenta il miracoloso, quando la situazione si aggrava diventa impossibile", afferma la missionaria. Le Suore degli Angeli gestiscono un centro di alimentazione che nonostante il conflitto opera ininterrottamente. "Quasi la metà dei bambini di età inferiore ai cinque anni in questa regione soffre di malnutrizione cronica. La tubercolosi e la malaria rimangono una grande sfida. Quest'ultima è la malattia che ancora uccide di più da noi", confida.

La malnutrizione colpisce la metà dei bambini

Alla domanda sui sogni delle missionarie, come di molti abitanti della regione, suor Agnieszka ripete: "Pace duratura. Questa terra è fertile e le persone potrebbero vivere qui in sicurezza e con dignità". Tuttavia, come se le disgrazie subite finora non fossero sufficienti, stanno iniziando a far sentire la loro presenza nella regione i jihadisti legati al cosiddetto Stato Islamico, che provengono dalla vicina Uganda. Si moltiplicano le notizie sui massacri di persone indifese, sullo stupro di donne e bambini. La missionaria ci ricorda l'appello di Papa Francesco a togliere le mani dall'Africa. Sottolinea che la visita del Papa in Congo è stata un'opportunità per far luce su questo angolo dimenticato del mondo e per indirizzare ad esso gli aiuti umanitari tanto necessari. Insieme ad altre sorelle della Congregazione, chiede preghiere affinché abbiano forza e salute per continuare la loro missione.