India, la condivisione della Bibbia tra famiglie nel Madhya Pradesh

Nella diocesi di Indore, nello Stato del nord del subcontinente indiano, la fede delle famiglie è molto viva. Suor Rita George Thykootam, appartenente all'istituto religioso delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, racconta come è iniziato il progetto di condivisione della Bibbia nelle case e di come questo cammino ha influenzato tutta la comunità diocesana

Suor Rita George Thykootam, PHJC

Prima di avviare il progetto di condivisione della Bibbia nelle famiglie, i nuclei familiari fedeli della parrocchia di Dhar, diocesi di Indore nel Madhya Pradesh, usavano riunirsi e pregare nella parrocchia insieme alle religiose delle Povere Ancelle di Gesù Cristo (PHJC). La preghiera di solito terminava con la lettura ad alta voce di un passo della Bibbia. Tuttavia, la nostra comunità sentiva che non era sufficiente e che gli incontri di preghiera lasciavano inattiva la Parola di Dio. Pertanto, le religiose hanno invitato le famiglie a leggere la Bibbia e a farlo insieme, in piccoli gruppi, nelle loro case.

I sette passi della condivisione della Bibbia

Come impostato dalle suore, la condivisione della Bibbia nelle famiglie consiste in pochi e semplici passi. La preghiera inizia con l'invocazione della presenza dello Spirito Santo da parte del leader del gruppo che poi annuncia il passo della Bibbia e lo legge lentamente. I membri riuniti sono invitati a condividere le parole e le riflessioni che il brano ispira loro. Dopo aver riflettuto sulla Parola di Dio, ogni famiglia parla dei propositi che ha preso e di ciò che ha sperimentato sulla base della precedente condivisione della Bibbia. L'ultima fase consiste nel fare un nuovo proposito basato sul passo biblico condiviso dal gruppo. Il resoconto della condivisione della Bibbia viene pubblicato regolarmente anche nel bollettino della diocesi di Indore.

La Bibbia trasforma le famiglie

Da quando le famiglie hanno iniziato questo tipo di preghiera, la nostra comunità è rimasta più che sorpresa dai frutti. Abbiamo notato che i genitori e gli anziani della famiglia diventano responsabili nel coltivare i semi di fede piantati nella grazia battesimale. Vivono la Parola di Dio e invitano i giovani a percorrere lo stesso cammino. La fede diventa un'esperienza vissuta, non solo letta o predicata. Il cammino spirituale del popolo di Dio a Indore è diventato una realtà inclusiva che costruisce legami tra padre e madre, fratello e sorella, amico e vicino. Riteniamo inevitabile che la "spada a doppio taglio" rappresentata dalla Parola di Dio continui a tagliare le barriere di casta, colore, credo e religione.

Allo stesso tempo, l'esperienza della condivisione della Bibbia aiuta le famiglie ad affrontare le difficoltà, rendendo più facile sperimentare la presenza di Dio in ogni situazione dolorosa della vita. Questo tipo di formazione alla fede è il carburante che spinge le nostre famiglie ad essere ciò che Dio le chiama ad essere, avendo fiducia nell'incorporare la realtà vivificante della Bibbia nella vita quotidiana.

Sfide per i cristiani in India

Le Povere Ancelle di Gesù Cristo invitano anche le famiglie a ripercorrere fra loro le esperienze vissute della Parola di Dio per vincere il mondo che non perdona, il vicino indifferente e la società incurante. Le famiglie che pregano insieme sono sfidate ad allargare la tenda della loro fede e a rendersi vicine al prossimo, il che è particolarmente importante in un Paese multireligioso come l'India. Le religiose ritengono che il Paese si trovi ad affrontare una situazione di tensione in cui il pregare insieme in gruppi comuni è stato talvolta etichettato come "attività di conversione cristiana".

La fede facilita la vita comune

Nonostante la situazione, la nostra comunità si è resa conto che la lezione più preziosa che abbiamo imparato dalla condivisione della Bibbia nelle famiglie è stata la consapevolezza che la fede va oltre la superficie. Non si tratta di come si vuole apparire agli altri, ma di credere anche quando nessuno ci guarda. È anche il modo in cui si sceglie non solo di vivere, ma di diffondere la luce a tutti coloro che ci circondano. Per questo motivo, le famiglie cristiane di Indore condividono l'essenza del loro credo invitando i vicini di altri credi a celebrare le festività cristiane con loro. Allo stesso tempo, le Povere Ancelle di Gesù Cristo partecipano anche a feste di altre religioni come Eid e Diwali. In tutti i luoghi di lavoro, di istruzione e di socializzazione le famiglie difendono i valori che professano attraverso la loro fede cristiana.