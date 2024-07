In Nicaragua arrestato il sacerdote successore di monsignor Álvarez Lagos

Don Valle, il religioso imprigionato, di 80 anni, è il responsabile della diocesi di Estelí. Annullate anche tre ordinazioni sacerdotali. Le notizie diffuse da “100% Noticias” e da "La prensa"

Vatican News

Un sacerdote di 80 anni, don Frutos Valle, è stato arrestato in Nicaragua. A renderlo noto il sito “100% Noticias” che cita l’avvocato del religioso, nominato responsabile della diocesi di Estelí dopo l’arresto e poi il trasferimento all’estero di monsignor Rolando José Álvarez Lagos.

Annullate ordinazioni sacerdotali

Inoltre «non sono chiari» i motivi per cui è stata cancellata l’ordinazione sacerdotale del diacono Wendell Fuentes Chavarría, programmata per sabato scorso nella cattedrale di Nostra Signora del Rosario, sempre ad Estelí. A comunicarlo lo stesso diacono, in una lettera ai fedeli della diocesi, riportata dal quotidiano locale "La prensa". Secondo il giornale, lo stesso provvedimento è stato disposto per altri due diaconi, Kellyn José Martínez Rayo e Ervin Joel Hernández.