Quando la fede è un contagio che riaccende un cuore annoiato

L’Opera di Nazaret è un’associazione internazionale fondata in Italia negli anni Sessanta da Giovanni Riva, un professore di liceo. I suoi membri si impegnano a testimoniare Cristo nella quotidianità, uno stile che ha cambiato profondamente una non cristiana, una ragazza giapponese. Questa è la sua storia

di Keiko Muneyuki

Il mio incontro con l’Opera di Nàzaret (ODN), che mi ha portato all'incontro con Cristo, è avvenuto all'età di 23 anni, quando ho iniziato a lavorare. Sebbene non fossi più una bambina, ero un'adulta superficiale che senza aver trovato un significato nella vita pensava che la si passasse ammazzando il tempo e concludesse con una morte solitaria.

Lo stesso anno in cui ho cominciato a lavorare, venne a lavorare, nello stesso ospedale, una ragazza della mia stessa età. Quando era una studentessa universitaria, era stata attiva nel gruppo The Others, l'organizzazione studentesca dell'ODN. Dopo la laurea aveva continuato a partecipare attivamente a bazar di beneficenza e a gruppi di studio. Era molto entusiasta, invitava i suoi colleghi agli eventi ODN e in estate ha avuto una battaglia epica con il suo capo e il direttore per andare in Italia (in questo ospedale dove non si potevano prendere tre giorni di ferie. Naturalmente, la cosa si svolse in modo pacifico e solo molto più tardi scoprii che, nell’estate in cui aveva detto di essere tornata nella sua famiglia, in realtà si trovava ben lontana, e in Italia).

Una volta durante la pausa pranzo, mentre alcuni di noi pranzavano insieme, questa ragazza propose di vedere un bel film gratis e, poiché pensavo che sarebbe stato utile per costruire un "buon rapporto" con i miei colleghi di lavoro, decisi di partecipare al cineforum, tanto per ammazzare il tempo. Si trattava di un vecchio film in bianco e nero, "Ikiru" (“Vivere”) di Akira Kurosawa. Sono rimasta colpito dalla scena quando il protagonista, che ha pochi giorni da vivere, decide di affrontare per la prima volta la sua vita e di fare qualcosa per gli altri: in quel momento, da qualche parte, si sente una canzone di compleanno.

Un'altra cosa che mi ha colpito è stata la gentilezza delle persone presenti e il modo in cui prestavano attenzione agli altri. Mi guardavano negli occhi, e ascoltavano sorridendo e con interesse le cose noiose che raccontavo. Io sono una persona timida per natura e non ho la capacità di prendere l’iniziativa, di conversare piacevolmente con nuove conoscenze; ma stare con queste persone mi ha fatto sentire, non so perché, come se fossi tornata tra amici di cui si sentisse nostalgia.

Da quel momento ho iniziato un po’ a frequentare alcuni bazar di beneficenza e gruppi di studio che lei mi presentava, per far parte anch’io di questa cerchia di “vecchi” amici. In seguito ho saputo che la mia amica aveva invitato prima un’altra collega, con più entusiasmo di quanto avesse fatto con me. Questa era proattiva, interessata a tutto e in grado di fare amicizia con chiunque al primo incontro. Ha partecipato ad alcuni eventi ODN, ma dopo un po' non si è fatta più vedere.

Io avevo partecipato per caso a quel pranzo. Ero, per così dire, una comparsa, ma in qualche modo la comparsa è finita per rimanere. “Il fatto che tu sia rimasta dimostra che non sono io a scegliere le persone", mi disse la mia amica, ridendo.

Anche se in seguito ho continuato a frequentare solo saltuariamente le riunioni dell'ODN, mi sentivo a mio agio con loro. Mi è apparso chiaro che "Gesù Cristo" era al centro della loro azione e del loro pensiero. All'epoca non ero cristiana e non credevo a nulla con fervore. La mia famiglia apparteneva al buddismo zen, ma io mi limitavo a recitare qualche sutra ai funerali, tanto per educazione. Allora avevo poco interesse per le altre persone e, onestamente, non mi importava di quale religione fossero. Non mi importava se fossero cristiani, buddisti o musulmani e, al contrario, pensavo che non avrei mai fatto parte di quel mondo.

Tuttavia, più imparavo a conoscere il loro modo di vivere, più invidiavo il loro modo di vivere: mi sembrava che avessero qualcosa di solido e affidabile nella vita. In particolare, l'“Antropologia cristiana” di Giovanni Riva, che leggevamo nel gruppo di studio, mi diceva che ci sono delle risposte certe (che io avevo rinunciato a cercare) alle domande sulla vita, e che potevano riempire il vuoto nel cuore che sentivo nella mia vita. Cominciai così a desiderare di conoscere quelle risposte.

Due anni dopo questo incontro, decisi di visitare l'Italia per la prima volta. Come già detto, il mio posto di lavoro non mi permetteva di prendere ferie lunghe, ma, grazie a varie circostanze favorevoli, potei prendere qualche giorno di ferie. Anche se era la prima volta che andavo in Europa e la mia capacità linguistica era scarsa, perché non avevo studiato bene le lingue, sentii subito verso le persone di ODN che ho incontrato per la prima volta, dell'Italia e dell'America Centrale, la stessa familiarità che avevo sentito verso quelle in Giappone. Sono riuscita a rimanere in Italia solo per circa tre giorni, ma ho trascorso un periodo così bello che non avevo mai avuto in vita mia.

Da quel momento, dopo essere tornata in Giappone, ho iniziato ad andare in chiesa con gli amici in Giappone e a frequentare spesso i gruppi di studio. Dopo qualche anno ho deciso di ricevere il battesimo. Durante questo periodo, ho ricevuto dai miei amici varie proposte, che mi hanno cambiato la vita, e fatto aumentare a poco a poco la mia fiducia in Gesù Cristo. Così facendo, ho sentito con certezza che la rassegnazione e l'ansia che provavo per la vita stavano gradualmente scomparendo. Quindi il battesimo non è mai stato qualcosa che qualcuno mi ha obbligato a fare, ma qualcosa che ho voluto fare naturalmente.

Non è che avessi letto la Bibbia da cima a fondo, né che avessi acquisito familiarità con gli elementi essenziali della religione cattolica, ma i miei amici mi avevano insegnato qualcosa di più importante: a vivere come compagnia. Grazie a questo incontro, ho sentito che mi era stato dato un secondo compleanno, come il protagonista di "Vivere".

E non sono stata l'unica a cambiare vita. I miei genitori, che erano stati in parte buddisti zen, si sono convertiti al cattolicesimo. Tuttavia, non li ho mai convinti o reclutati; infatti, non ho mai detto alla mia famiglia che andavo in chiesa o che volevo ricevere il battesimo. Mi vergogno di dire che non avevo un buon rapporto con i miei genitori, soprattutto con mio padre; non parlavamo quasi mai quando ero a casa.

Alla fine dell'anno quando sono andata in Italia per la prima volta in estate, ho deciso di lasciare la casa dei miei genitori e di vivere per conto mio. I miei genitori in realtà volevano che mi sposassi il prima possibile, ma, quando me ne andai da casa, dissi a mia madre che avevo da poco fatto delle importanti amicizie cattoliche e che potevo finalmente guardare alla vita e che volevo prendere da me stessa le mie decisioni per la mia vita.

Un giorno, qualche tempo dopo, quando tornai a casa, mi meravigliai di vedere un giornale cattolico, sulla poltrona dove di solito mi siedo, che riportava la notizia dell'elezione di Papa Francesco. A casa nostra non riceviamo giornali cattolici. Tuttavia, mio padre, che era interessato a una varietà di notizie, leggeva e spizzicava riviste e giornali di vario genere. Quella sera, a tavola, mio padre parlò in maniera molto naturale di come secondo lui Papa Francesco fosse diverso dai papi precedenti e di quanto la sua posizione di Papa avrebbe influenzato il mondo. Ero sorpresa che mio padre fosse interessato alle notizie cattoliche, ma un po' sollevata dal fatto che il suo approccio non fosse negativo. Ogni volta che ci vedevamo, la conoscenza del cristianesimo e il rispetto di mio padre per Papa Francesco sembravano crescere.

Non avevo intenzione di informare i miei genitori quando sono stata battezzata, ma, su suggerimento dei miei amici, ho deciso di invitarli alla cerimonia battesimale. Mi sentivo molto a disagio per la presenza dei miei genitori a questa importante cerimonia, ma alla fine mio padre disse: “Ho scoperto da poco che il cristianesimo è molto profondo. Non pensiamo di farci battezzare, ma so che tu hai scelto una cosa buona. Congratulazioni". Mio padre ha ricevuto il battesimo due anni dopo.

Non ne avevo idea, ma mio padre era stato coinvolto nei problemi patrimoniali dei suoi genitori (cioè dei miei nonni) qualche anno prima, ed era esausto per aver affrontato il problema della soluzione della questione e una lunga e acrimoniosa relazione. In quel periodo, passando per caso davanti a una chiesa cattolica, sentì i canti della messa, così entrò in chiesa e si sedette di soppiatto in un banco d'angolo a guardare la messa. In seguito, il sacerdote di quella chiesa gli parlò, il che lo portò a visitare spesso la chiesa e sembra che questo sia diventato un momento di pace per lui.

Stranamente, mio padre e io abbiamo incontrato Gesù nello stesso periodo e in modi molto diversi ma, se non fossi stata battezzata e non lo avessi presentato ai miei amici, Gesù Cristo sarebbe forse stato per lui solo un passante. Tuttavia, mio padre ora si gode la vita in modo molto più attivo e vivace di quanto avrei mai potuto immaginare da mio padre in passato, coinvolgendo anche mia madre nei suoi pellegrinaggi, e altre attività.

Ora che abbiamo entrambi Qualcosa di certo e affidabile nella nostra vita, siamo entrambi rinati a una vita serena e non fossilizzata, che non avremmo mai potuto immaginare prima.