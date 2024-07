Corea del Sud, al via il processo di beatificazione del cardinale Kim

Il Servo di Dio è stato il primo cardinale coreano e l’undicesimo arcivescovo di Seoul, arcidiocesi ha servito per trent'anni contribuendo al movimento democratico sotto la dittatura militare e alla promozione dei diritti umani

Vatican News

L'arcidiocesi di Seoul ha dichiarato in un comunicato del 5 luglio di aver ricevuto la lettera di "nulla osta" dal Dicastero delle Cause dei Santi ad avviare il processo di beatificazione e canonizzazione del cardinale Stephen Kim Sou-hwan. Lo rende noto l'Agenzia Fides.

Amico dei poveri

Il cardinale Kim Sou-hwan, ormai Servo di Dio, è stato l’undicesimo arcivescovo di Seoul e il primo cardinale della coreano. Ha servito la Chiesa come arcivescovo di Seoul per 30 anni, dal 1968 fino al 1998. per È stato molto amato da tanti per la sua vita e virtù esemplare. Il suo contributo allo sviluppo dell’Arcidiocesi di Seoul, al movimento democratico sotto il regime della dittatura militare e alla promozione dei diritti umani sono ben conosciuti dai cattolici e da tutto il popolo. In particolare, il cardinale Kim, che veniva chiamato “l’amico dei poveri e degli emarginati”, trattava i più emarginati della nostra società come Gesù Cristo, sulla base della sua fondamentale compassione per gli esseri umani. Lasciò questo mondo dopo aver praticato il suo amore incondizionato fino alla fine, dando indicazione di donare le sue cornee dopo la morte.

Beatificazione e canonizzazione

All’interno della Chiesa, si sono susseguite le petizioni per la beatificazione e la canonizzazione. Nel 2023, Peter Soon-taick Chung, Arcivescovo di Seoul, ha accettato la richiesta e ha espresso la sua intenzione di perseguire il processo di beatificazione. Ora è arrivato il "nulla osta" del Dicastero delle Cause dei Santi per avviare il processo. La commissione diocesana per la beatificazione e la canonizzazione (responsabile è Job Yobi Koo, Vicario Generale di Seoul) ha formato un comitato storico di esperti che daranno il loro contributo alle ricerche sulla vita del cardinale Kim, per attestare il suo esercizio eroico delle virtù e la sua fama di santità.

Il lavoro del Comitato di esperti

Alle 16 (ora di Seoul) di ieri, 10 luglio - informa sempre Fides - l'arcivescovo Peter Soon-taick Chung ha nominato il presidente e i membri del Comitato storico degli esperti. Il presidente della commissione diocesana per la beatificazione e la canonizzazione, Job Yobi Koo, ringraziando per gli sforzi fatti da tutti coloro che hanno contribuito a avviare il processo, ha aggiunto: “Credo che il lavoro dei membri esperti del Comitato favorirà un rinnovamento spirituale alimentando lo zelo pastorale per proclamare il Vangelo tra il Clero, i Religiosi/e e i fedeli laici”.