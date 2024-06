Pantheon, un pellegrinaggio in musica per avvicinarsi al Giubileo

L'Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Antonio Fresa eseguirà stasera alle 21 la colonna sonora dell'audioguida realizzata per il celebre monumento romano, assieme ad altri brani di ispirazione religiosa. L'arciprete Micheletti: un'occasione per ricordare che la Rotonda è anche una chiesa dove poter partecipare alla Messa

Michele Raviart - Città del Vaticano

Vivere l’esperienza di una visita a uno dei monumenti più celebri di Roma attraverso musica e recitazione e ricordandone la doppia valenza archeologica e religiosa. È quanto si propone “Pantheon Roma, a soundtrack experience. Da turista a pellegrino, verso il Giubileo”, concerto che si svolgerà sabato 8 giugno alle ore 21, all’interno del tempio romano che ora è la Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres. Si tratta di un evento gratuito che rappresenta, si legge in un comunicato, un momento “precursore” delle attività per il Giubileo 2025 nell’ambito del progetto di accoglienza “Da turista a pellegrino” ed è realizatto dal Capitolo dei Canonici della Basilica, insieme all’arciprete rettore monsignor Daniele Micheletti e dall’aziende “D’Uva”.

Il programma dell'evento

Nel concerto saranno eseguite dall’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia le musiche della recente audioguida realizzata da D’Uva nell’ottobre del 2023, composte da Antonio Fresa, intervallate da momenti di narrazione di alcuni dei personaggi più legati al Pantheon, come Adriano, Papa Bonifacio IV, Raffaello e Margherita di Savoia. Il programma dello spettacolo, diretto da Gianluigi Carlone, sarà inoltre aperto dal Coro dell’Insigne Cappella Musicale di Santa Maria ad Martyres - Pantheon di Roma con un brano gregoriano e un mottetto a esso ispirato, composto dal suo Direttore Don Michele Faustino Loda. Seguiranno i brani “Adriano l’imperatore”, “Circulus Luci”, “Margherita la regina”, “La Conversione”, “Serenata degli artisti”, “Motus Cordis” e “Re in sol maggiore” suonati dall’Orchestra del Teatro La Fenice. Due i momenti musicali speciali: Amalia Gré interpreterà un’Ave Maria di cui è autrice e il cantante romano Luca Gemma dedicherà le sue parole al brano “Turista Pellegrino”, che sintetizza al meglio le finalità dell’iniziativa.

Il Pantheon come luogo religioso

“Abbiamo deciso di raccontare al meglio la storia di questo maestoso monumento, per ricordare che questa è una chiesa dove ancora oggi si celebra la Santa Messa”, ha spiegato monsignor Daniele Micheletti. “Ogni anno la Basilica di Santa Maria ad Martyres viene visitata da milioni di persone che arrivano da tutto il mondo. Alcune non sanno che questa è una chiesa. Alcune non sono cristiane. Molte non appartengono ad alcuna fede religiosa. Sono turisti che entrano per visitare un monumento del passato e hanno l’occasione di scoprire che il Pantheon è un luogo religioso: la Basilica di Santa Maria ad Martyres. E anche se sono semplici visitatori”, ha dischiarato l’arciprete rettore,”possono scoprirsi un po’ pellegrini”.

Un progetto multimediale

Grazie alle sue caratteristiche narrative e drammaturgiche, l'audioguida è diventata anche un podcast e un vinile, Tutto questo fa da corollario alla serata concerto nel Pantheon, come spiega nell'intervista di Giancarlo La Vella, Ilaria D'Uva, amministratore CEO D'Uva.

