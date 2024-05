Tratta umana, assemblea generale in Italia di 200 religiose di Talitha Kum

Le suore provenienti da tutti i continenti e i delegati dell'organismo impegnati nella lotta al traffico di esseri umani e allo sfruttamento si riuniranno si riuniranno a Sacrofano, vicino Roma, dal 18 al 23 maggio. In programma un'udienza con Papa Francesco

Oltre 200 delegati di Talitha Kum, in rappresentanza di religiose e religiosi, laici, giovani e sopravvissuti attivamente impegnati nella lotta alla tratta di persone, si riuniranno per la seconda assemblea generale di Talitha Kum, che segna anche il 15.mo anniversario dell'organizzazione costituita nel 2009 presso l’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG). I delegati si riuniranno dal 18 al 24 maggio 2024 presso la Fraterna Domus di Sacrofano. L'assemblea generale inizierà domenica 19 maggio con la liturgia eucaristica celebrata dal cardinale João Braz de Aviz. Tutti i partecipanti all’Assemblea, rappresentanti delle reti di Talitha Kum presenti in 90 Paesi del mondo, si incontreranno per dialogare, ascoltare, discernere e condividere come continuare il proprio impegno e affrontare strategicamente la tratta, male moderno che avvolge il mondo. In questo modo, i membri di Talitha Kum continuano a rispondere all'appello di Papa Francesco “a non rimanere fermi, a mobilitare tutte le nostre risorse nella lotta contro la tratta e nel restituire piena dignità a quanti ne sono stati vittime.”

"Compassione in azione per la trasformazione”

“In cammino insieme per porre fine alla tratta di esseri umani: Compassione in azione per la trasformazione” è il tema scelto per questo anniversario. Dà il tono agli obiettivi dell'assemblea che intende essere: un incontro trasformativo di ringraziamento, condivisione, valutazione e avanzamento. L'Assemblea confida di produrre una dichiarazione finale con priorità e punti strategici che impegneranno Talitha Kum per i prossimi 5 anni - dal 2025 al 2030- nel compiere ulteriori progressi e a rafforzare la rete e le collaborazioni. Durante l'Assemblea sarà adottato un approccio sinodale e dal basso verso l'alto, con l'aiuto di facilitatori. Per raggiungere questi obiettivi, il programma prevede momenti di valutazione, contributi di esperti come il cardinale Luis Antonio Tagle, Safek Pavey di Unhcr Turchia, suor Norma Pimentel, vincitrice del premio Catholic Extension Spirit of Francis 2023 per il suo lavoro con i rifugiati e gli immigrati negli Stati Uniti, l'ambasciatrice australiana presso la Santa Sede Chiara Porro, e molti altri, tavole rotonde che coinvolgeranno le persone impegnate direttamente nell’accompagnamento ai sopravvissuti e i giovani, faciliteranno la condivisione di buone pratiche e le discussioni di gruppo. Mercoledì 22 maggio si terrà la sessione plenaria di chiusura, aperta al pubblico. I delegati si riuniranno con gli ospiti presenti, le organizzazioni partner e gli ambasciatori presso la Santa Sede per fornire dei riscontri sull'Assemblea, presentare la Dichiarazione finale e rispondere alle domande. Seguirà la celebrazione del 15° anniversario.

Udienza con il Papa

L'assemblea si concluderà giovedì 23 maggio con un'udienza privata con Papa Francesco; una liturgia celebrata dal cardinale Michael Czerny nella Basilica di San Pietro e la cerimonia di premiazione del “Sisters Against Trafficking Award” - Premio Sorelle contro la tratta presso l'auditorium Augustinianum di Roma. Tre suore saranno premiate per l'eccezionale coraggio, la creatività, la collaborazione e i risultati ottenuti nella protezione delle loro comunità dalla tratta di esseri umani. Istituita formalmente dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG) nel 2009, Talitha Kum è la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di esseri umani. Talitha Kum opera dal basso verso l'alto e le reti aderenti si impegnano in risposte centrate sulla persona e sulla comunità che le aiutano ad avvicinarsi ai ragazzi e alle ragazze, agli uomini e alle donne intrappolati nella tratta di esseri umani o nel loro percorso di liberazione.

Combattere tratta e sfruttamento in ogni parte del mondo

“L'assemblea è un momento unico per incontrarsi, dialogare e soprattutto definire le strategie che adotteremo nei prossimi anni per combattere la tratta e lo sfruttamento in ogni parte del mondo. Condividiamo i nostri successi e le nostre sfide, ascoltando voci nuove e diverse, e farlo insieme è la chiave per rafforzarci e diventare più efficaci nelle nostre azioni”, dichiara suor Abby Avelino, MM, coordinatrice internazionale di Talitha Kum. Talitha Kum - si legge in una nota - esprime gratitudine al Consiglio Direttivo UISG, ai donatori e ai partner per il loro sostegno in questa missione contro la tratta di esseri umani: “Sono grata per il sostegno del consiglio direttivo dell'UISG e dei suoi membri, che hanno affidato a noi membri di Talitha Kum questa iniziativa di missione profetica, mentre ci impegniamo insieme nella lotta contro la tratta di esseri umani. Sono anche grata ai nostri donatori e partner in questa missione e, soprattutto, all'amore di Dio che ci guida verso la compassione e l'azione di trasformazione", conclude suor Avelino.