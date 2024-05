Libano, suor Suzanne Wakim: le persone hanno bisogno di religiose istruite

La suora è una delle numerose religiose che insegnano negli atenei cattolici del Libano. Insegna filosofia in quattro università e tra i suoi studenti ci sono persone di diverse fedi, compresi i musulmani. È un'esperta nell’ambito del pensiero antropologico e filosofico di Benedetto XVI. Il suo lavoro sull'argomento è il primo testo su Papa Ratzinger in lingua araba

Don Paweł Rytel-Andrianik e Tomasz Zielenkiewicz

Alla domanda sulla reazione degli studenti alle lezioni tenute da lei, suor Wakim racconta che dopo una delle sue prime lezioni loro hanno detto: "Grazie a lei suora, capiamo la filosofia per la prima volta". "Alcuni studenti di altri gruppi - dice ancora la religiosa a Radio Vaticana - Vatican News - si affacciano addirittura alle finestre della sala per ascoltare le mie lezioni, come nel caso della lezione su Cristo nella filosofia". E aggiunge che naturalmente permette loro di entrare nell'aula per le lezioni.

Suor Wakim ha iniziato a insegnare nel 2021. Ha il senso della missione, dice, e vuole fare qualcosa di buono per la Chiesa. Afferma: "Voglio anche contribuire alla formazione dei futuri sacerdoti, dato che ho avuto l'opportunità di insegnare ai seminaristi della Chiesa maronita". Lei è molto impegnata, poiché attualmente svolge due lavori a tempo pieno. Negli ultimi tre anni ha scritto quattro pubblicazioni accademiche che, tra le altre cose, affrontano la questione dell'insegnamento dell'etica nelle università.

L'importanza di ampliare i propri orizzonti

Come sottolinea la suora, oggi è importante leggere e studiare, educare sé stessi. "Incoraggio anche le sorelle più giovani a sviluppare i loro interessi e ad ampliare i loro orizzonti, la gente ha bisogno di suore istruite" - afferma l'intervistata aggiungendo: "Non possiamo concentrarci solo sui nostri doveri religiosi, oggi siamo in contatto con molte persone istruite, per questo è importante crescere anche nel campo della nostra istruzione". Questo cambia anche l'immagine della congregazione. Ricorda che quando stava presentando uno dei suoi articoli per la pubblicazione, una persona le chiese chi l'avrebbe letto e osserva: "Oggi leggiamo troppo poco e ci istruiamo troppo poco, spesso per semplice pigrizia".



La religiosa parla arabo, inglese e sta imparando l'italiano. Per lavoro ha anche approcciato il greco e il siriano. Nella sua famiglia si parla anche aramaico. "La sfida più grande è trovare un equilibrio tra tutte le mie responsabilità", confessa.

Suor Suzanne Wakim appartiene alle Suore Basiliane Salvatoriane di Nostra Signora dell'Annunciazione. Insegna all'Università dello Spirito Santo di Kaslik, all'Università San Giuseppe di Beirut, all'Università Antonina di Baabda e all'Istituto di Filosofia e Teologia San Paolo di Harissa, in Libano. Inoltre, insegna in una scuola gestita dalla sua stessa congregazione: il Dipartimento di Scuola Superiore Nostra Signora della Liberazione di Hadat.