Nelle piazze italiane le Rose di Santa Rita per sostenere progetti solidali

Piantine dei fiori simbolo della "santa dei casi impossibili" sono disponibili in 350 punti di distribuzione dove è possibile fare donazioni per l’infanzia. Il 22 maggio, a Cascia, le celebrazioni per la memoria liturgica della religiosa agostiniana vissuta tra il XIV e XV secolo e canonizzata nel 1900

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Nelle piazze di tutta Italia, questo weekend, le Rose di Santa Rita per raccogliere fondi da destinare a progetti per l’infanzia. Le monache del monastero di Cascia, dove per oltre cinquant’anni ha vissuto la santa agostiniana, hanno deciso di sostenere quest’anno, in particolare, l’Alveare, la casa di accoglienza che, nei pressi della loro comunità, ospita minori con situazioni familiari di disagio, e la realizzazione di strutture scolastiche a Cuzco, in Perù, dove è da ultimare l’Auditorium “Beata Maria Teresa Fasce” dell'istituto educativo "San Agustin de Hipona". Sono quasi 350 i punti di distribuzione dove si possono fare donazioni in cambio di piantine di rose, i fiori che rappresentano Santa Rita che, vissuta tra il XIV e XV secolo, ha saputo fiorire, nonostante le spine della vita, diffondendo il buon profumo di Cristo. La mappa dei banchetti è reperibile qui.

Un banchetto delle Rose di Santa Rita, foto d'archivio

L’“Ovunque di Santa Rita”

Tanti i volontari della Fondazione Santa Rita da Cascia, che ha promosso l’iniziativa, pronti a dare informazioni sui programmi solidali promossi in occasione della memoria liturgica di Santa Rita, che ricorre il 22 maggio e ai quali è possibile contribuire anche richiedendo l’“Ovunque di Santa Rita”, il ciondolo a forma di cuore, in cui è incisa una rosa, che custodisce all’interno l'immagine della "santa dei casi impossibili" a fianco della quale è riportata la preghiera "Ovunque proteggimi".

L'Ovunque di Santa Rita

Il riconoscimento a tre donne che incarnano i valori ritiani

A Cascia, intanto, ultimi preparativi per celebrare martedì prossimo Santa Rita. Domani, alle 10, nella Sala della Pace, saranno presentate le tre donne alle quali verrà conferito il “Riconoscimento Internazionale Santa Rita 2024”: Virginia Campanile, che ha creato un’associazione per aiutare le famiglie in lutto ad uscire dalla solitudine, Cristina Fazzi, medico, da anni in missione nello Zambia, e Anna Jabbour, profuga siriana, da circa quattro anni stabilitasi a Roma grazie alla Comunità di Sant’Egidio, che ha maturato la consapevolezza di una “maternità universale”.

Le celebrazioni per ricordare Santa Rita

Ricco il programma delle celebrazioni per ricordare la religiosa agostiniana, al secolo Margherita Lotti. La sera del 20 maggio, alle 21, a Roccaporena, il piccolo borgo natale di Santa Rita, arriverà da Enna la Fiaccola della Pace e del Perdono, segno dei valori ritiani, ogni anno accesa in una città gemellata con Cascia per amplificare il messaggio e l’esempio di Rita. Seguirà un momento di preghiera e la salita allo Scoglio dove Rita era solita recarsi per pregare. Martedì, 21 maggio, alle 16.30 a Cascia, nella basilica di Santa Rita, padre Alejandro Moral Antòn, priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino presiederà la Messa al termine della quale verrà consegnato il “Riconoscimento Internazionale Santa Rita” e sarà diffuso il messaggio della badessa del monastero dedicato alla santa, suor Maria Rosa Bernardinis. Alle 18 verrà celebrato il Transito con la rievocazione degli ultimi istanti della vita terrena di Rita e della sua nascita al cielo, mentre alle 21.30, sul sagrato della basilica, verrà accolta la Fiaccola della Pace e del Perdono. Infine, mercoledì 22 maggio, alle 11, nella Sala della Pace, il cardinale Robert Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, celebrerà il solenne pontificale al termine del quale si svolgerà la processione fino alla basilica, dove a mezzogiorno verrà rivolta la supplica a Santa Rita e saranno benedette le rose.

Le celebrazioni dello scorso anno a Cascia