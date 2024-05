CHIESA chiesa

Eternamente 2024, la Polizia di Stato: prevenire la violenza di genere

Elisa Monsone, Vice Questore aggiunto della Questura di Bari, ai microfoni di Radio Vaticana - Vatican News parla dell’alleanza educativa per i più giovani, volta a far conoscere come sia concretamente possibile prevenire i reati, compresa la violenza di genere. Lo fa intervenendo a Eternamente 2024, la manifestazione giovanile di strada promossa da Comunità Frontiera a Mola di Bari.

