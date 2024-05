Pizzaballa dai cristiani di Gaza: felice di poterli incontrare, preghiamo per loro

Il patriarca latino di Gerusalemme è stato oggi alla Parrocchia della Sacra Famiglia e alla parrocchia ortodossa di San Porfirio, in una tappa umanitaria in collaborazione con il Sovrano Ordine di Malta: “Lo scopo di questa visita prima di tutto è stare con loro, abbracciarli e supportarli, cercare di capire cosa si possa fare per aiutarli in tutti i modi possibili”

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano Incontrare, abbracciare e supportare i cristiani di Gaza, portare loro un messaggio di speranza, era il desiderio, sin dall’inizio della guerra, del cardinale patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa che oggi, a oltre sette mesi dall’inizio del conflitto, si è potuto recare a Gaza per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia. Ad Informare sono un comunicato del Patriarcato e lo stesso porporato in un videomessaggio nel quale esprime la sua felicità di poterci essere andato. “Era molto tempo – sono le parole del patriarca - che avevo il desiderio di venire a trovarli, a incontrarli, ora ho questa possibilità e ne sono molto felice. Lo scopo di questa visita prima di tutto è stare con loro, abbracciarli e supportarli, verificare le loro condizioni, cercare di capire cosa si possa fare per migliorarle, i e aiutarli in tutti i modi possibili”. Pizzaballa quindi si rivolge a tutta la comunità cristiana affinché si unisca “in preghiera alla comunità cristiana di Gaza”. Il cardinale Pizzaballa a Gaza L'incoraggiamento alla popolazione Insieme a Sua Beatitudine, come informa un comunicato del Patriarcato, c'erano fra' Alessandro de Franciscis, grande ospedaliere del Sovrano Ordine di Malta, padre Gabriele Romanelli, parroco di Gaza e una piccola delegazione che ha potuto incontrare, si legge, “la popolazione sofferente per incoraggiarla e portare un messaggio di speranza, solidarietà e sostegno. Sua Beatitudine ha presieduto la messa nella chiesa parrocchiale con la comunità locale. Durante il suo soggiorno, Sua Beatitudine ha fatto una visita di cortesia alla parrocchia ortodossa di San Porfirio”. La missione umanitaria dello Smom La visita, inoltre, “è la prima tappa di una missione umanitaria congiunta del Patriarcato Latino e del Sovrano Ordine di Malta, in collaborazione con il Malteser International e altri partner, finalizzata alla consegna di cibo e assistenza medica salvavita alla popolazione di Gaza”

