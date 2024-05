Tra cuore e AI: al via a Pinerolo il festival delle Comunicazioni sociali

La 19 esima edizione della manifestazione organizzata dalle paoline e dai paolini è stata presentata oggi nella cittadina piemontese. Dieci giorni di eventi ispirati al messaggio di Papa Francesco sulle implicazioni etiche degli algoritmi. Presenti anche laboratori, musica e sport. Vatican News e Radio Vaticana saranno media partner dell'evento. Il vescovo Olivero: un'occasione di aggiornamento e confronto

Michele Raviart - Città del Vaticano

Si intitola “RestIAmo connessi”, con l’IA dell’intelligenza artificiale in maiuscolo, la 19 esima edizione del festival delle comunicazioni sociali, che quest’anno sarà ospitato dalla diocesi di Pinerolo in Piemonte. “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana” è infatti il tema scelto da Papa Francesco per la 58 esima giornata delle comunicazioni sociali di domenica 12 maggio e che sarà il filo condutture della manifestazione organizzata dalle Paoline e dai Paolini, presentata oggi e che vedrà le varie realtà della diocesi piemontese confrontarsi sull’argomento fino al 19 maggio.

Una Chiesa che comunica

“Una splendida occasione per aggiornarci, a partire dal tema dell’Intelligenza Artificiale. Soprattutto una bella opportunità per confrontarci sul futuro e sulla nostra capacità di crescere in umanità”, l’ha definita il vescovo di Pinerolo, monsignor Dario Olivero, che ha ribadito la fortuna di avere a Pinerolo il festival, di cui Vatican News e Radio Vaticana è media partner e che seguirà con collegamenti quotidiani in diretta, approfondimenti e attraverso i social. Troppo spesso come Chiesa, ha scritto monsignor Olivero in un messaggio di presentazione dell’evento, “parliamo un’altra lingua. Una lingua astratta, fredda, fuori dal tempo, legata a un’epoca passata. Parliamo, ma non comunichiamo. Parliamo da un “mondo a parte”, che ignora la realtà. Parliamo partendo da princìpi non più condivisi da tutti, da schemi di pensiero estranei. Gli eventi del Festival apriranno nuove strade”.

Intelligenza artificiale ed etica

Tra questi la conferenza “Intelligenza artificiale e comunicazione: una sfida tra produttività ed etica”, prevista per sabato 11 maggio, con la presenza tra i relatori del teologo Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sui temi dell’IA o “Intelligenza artificiale ed etica” sul futuro del giornalismo e su come questo cambierà con l’uso degli algoritmi di mercoledì 15 maggio. “Intelligenza artificiale e parola” sarà invece la tavola rotonda a cura della comunità valdesi di Pinerolo, una delle realtà più attive del territorio.

Alcuni eventi in programma

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, risponderà martedì 14 maggio alla domanda “Dove sta andando la Chiesa?”, con un focus particolare sul tema della pace, mentre giovedì 16 maggio la scrittrice Viola Ardone presenterò il suo libro “Grande meraviglia”, romanzo di formazione sul tema della salute mentale. Tra i laboratori rivolti ai giovani, quello teatrale organizzato dall’Associazione ARTEinVita, che prevede un’interazione tra i ragazzi e un’AI e quello promosso dall’agenzia digitale Blank_Spaces sul funzionamento dell’intelligenza artificiale nella creazione di immagini e video. Per i più piccoli anche quest’anno parteciperà don Dino Mazzoli, con il suo progetto “Din Don Art”. Lo sport sarà in primo piano per la presentazione delle universiadi invernali 2025 mercoledì 15 maggio, mentre venerdì 17 maggio i “piccoli cantori di Padre Mèdaille” si esibiranno nel concerto “Armonie intrecciate”. Chiuderà il festival lunedì 20 maggio l’evento “Dire Dio, oggi: la sfida”, dialogo del vescovo Olvero e la teologa Antonietta Potente