Nuovi Orizzonti, a Pentecoste la festa dei 30 anni per “convertirsi alla gioia"

Il 18 e 19 maggio prossimi la Comunità fondata da Chiara Amirante festeggia l'anniversario con numerose personalità e artisti, tra ii quali il cardinale Ouellet, Matteo Marzotto, Andrea Bocell i e Nek, "una storia fatta di vite che sembravano perdute e che invece sono tornate a risplendere"

Tanti ospiti importanti come si addice a una festa importante. Quella che Nuovi Orizzonti si prepara a celebrare nel fine settimana del 18 e 19 maggio annota un ricco parterre di personalità del mondo ecclesiale, istituzionale e artistico. Un elenco di nomi fra i quali spicca quello di Papa Francesco, del quale è atteso - sottolinea una nota - un videomessaggio. La festa per il trentennale della Comunità fondata da Chiara Amirante è in allestimento al Palazzetto dello Sport di Veroli, in provincia di Frosinone e ha nel titolo, “Convertiti alla gioia!”, una delle parole chiave della missione della Comunità.

Gli ospiti

Con la famiglia Nuovi Orizzonti ci saranno anche il cardinale Marc Ouellet, prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi, il vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Ambrogio Spreafico, il segretario del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, ma anche l’imprenditore Matteo Marzotto, la giornalista e conduttrice Francesca Fialdini e personaggi dello spettacolo del calibro di Andrea Bocelli e Nek. A condurre la due giorni saranno don Davide Banzato e Silvia Piasentini, in un percorso che intreccerà testimonianze, momenti di spiritualità e show, per ricordare e ripercorrere le tappe più significative di questi 30 anni. “Una storia fatta di vite che sembravano perdute e che invece sono tornate a risplendere, grazie all’incontro con il Carisma della gioia, caratteristica peculiare della comunità Nuovi Orizzonti”, sottolinea un passaggio del comunicato.

Il programma

In particolare la sera del 18 maggio, sarà messo in scena un musical intitolato “Joyverse - Verso Nuovi Orizzonti”, ideato e realizzato dai ragazzi che stanno vivendo un periodo di formazione al volontariato internazionale presso la Cittadella Cielo di Frosinone. Si tratta di una libera interpretazione del percorso vissuto da tante persone che fanno parte dell'Associazione. Non solo dunque la storia di Chiara Amirante, ma anche la storia delle ferite di tanti trasformate in “feritoie d’Amore”. La festa, che inizierà alle 12 del 18 maggio e terminerà alle 17 del giorno dopo, potrà essere vissuta in presenza da chiunque, registrandosi tramite l’apposito modulo di iscrizione, mentre non avrà disponibile la diretta streaming. Per il programma, le informazioni e l’iscrizione si può consultare il sito www.nuoviorizzonti.org