Festival Eternamente, la Polizia Postale ai giovani: “Siate consapevoli in rete”

Prosegue a Mola di Bari, in Puglia, la manifestazione giovanile di strada organizzata dalla Comunità Frontiera. Nella terza giornata gli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica pugliese hanno incontrato i giovani per illustrare le insidie del web. Fulvio Manco, dirigente Cosc: “I ragazzi di oggi sanno usare ad occhi chiusi le tecnologie, ma hanno bisogno di maggiori conoscenze”

Gianmarco Murroni e Andrea De Angelis - Mola di Bari

Comunicare, condividere, esprimersi: la rete rappresenta uno spazio ormai fondamentale nella vita dei giovani. Cellulari, smartphone e tablet sono oggetti da cui è sempre più difficile separarsi, ma è necessario imparare a conoscerli e utilizzarli con consapevolezza. Questo è il messaggio trasmesso dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Polizia Postale Puglia che nella terza giornata della manifestazione giovanile di strada “Eternamente”, promossa dalla Comunità Frontiera, ha incontrato i tanti giovani riuniti a Mola di Bari insieme alle loro famiglie. “La sicurezza cibernetica appartiene a questo secolo, come Polizia Postale abbiamo appena compiuto 25 anni di attività, possiamo dire di essere nati insieme all’evoluzione delle tecnologie informatiche”, afferma Fulvio Manca, dirigente del Cosc Puglia, intervenendo nello studio mobile di Radio Vaticana – Vatican News allestito a Mola di Bari. “Dobbiamo stare costantemente al passo con i tempi, sia per quanto concerne il personale, sia per gli strumenti. Il compito dunque fondamentale della Polizia Postale consiste nel “reprimere ogni situazione di illegalità che riguarda la rete e il mondo digitale”.

Fulvio Manco, dirigente Cosc Polizia Postale Puglia

Il mondo virtuale

Affrontare tali problematiche è fondamentale, soprattutto in un periodo dove queste tipologie di reato stanno aumentando. “Noi viviamo due vite - spiega il dottor Manco -, una nel mondo reale e l’altra in quello virtuale. Dobbiamo capire che anche nel mondo virtuale ci sono delle insidie e imparare a riconoscerle. Le trappole non riguardano solo i bambini o i ragazzi che approcciano il mondo dell’informatica, ma anche gli adulti. Per esempio, stiamo avvertendo un aumento dei reati legati al trading online: il desiderio di guadagno facile porta spesso a cadere nella rete di criminali che poi ci sottraggono i nostri guadagni, a volte i risparmi di una vita intera”. L’attenzione, quindi, è a dir poco fondamentale: “Nel mondo reale, quando usciamo di casa, chiudiamo la porta della nostra casa perché vogliamo proteggere i nostri beni; altrettanto dobbiamo fare nella rete, dove c’è sempre qualcuno che vuole carpire ciò che siamo e abbiamo in rete, come i dati personali ed economici”.

Le attività nel territorio

L’impegno del Cosc Polizia Postale Puglia non si limita solo alla prevenzione e alla formazione, ma si esplica anche in attività mirate nel territorio. “Lo scorso autunno c’è stato un momento significativo che ha suggellato una partnership tra la Polizia di Stato e la Città dei Ragazzi: l’inaugurazione della sezione sportiva delle Fiamme Oro qui a Mola di Bari. Le Fiamme Oro sono il gruppo sportivo della Polizia che proprio quest’anno ha ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella la medaglia d’oro al valore civile. Siamo felici di associare la nostra mission con quella di padre Giuseppe De Stefano e della Città del Ragazzi”, rimarca Manco. “I giovani di oggi sono nativi digitali, conoscono bene le tecnologie, ma hanno bisogno di avere maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla navigazione sul web. Noi, in un dialogo con loro, cechiamo di fargli capire questo: internet non è una terra di nessuno, ci sono delle insidie, si possono commettere anche degli illeciti. Quindi - conclude - bisogna riflettere una volta in più prima di fare un click”.