Dedicate alla vita. In Polonia il servizio delle Suore Orsoline di Gandino

Sono passati quasi 30 anni da quando l’Istituto delle Suore Orsoline di Vergine Maria Immacolata di Gandino è arrivato in Polonia. Fondata dal Servo di Dio don Francesco Della Madonna, la comunità ha iniziato il suo ministero nella diocesi di Drohiczyn nel 1995 sviluppandosi poi a Legionowo. Suor Laura Boschi, responsabile dell'istituto nel Paese, racconta a Vatican News le opere della sua congregazione in terra polacca e lo spirito che le anima

don Paweł Rytel-Andrianik e Tomasz Zielenkiewicz

L'opera più importante, sottolinea suor Laura parlando a Vatican News dell'impegno in Polonia del suo Istituto, fondato a Gandino (Bergamo) nel 1818, è il Centro Giovanni Paolo II per la promozione della vita di Legionowo aperto nel 2006. All'interno di questo Centro opera la Casa per ragazze madri con i loro bambini. "Accogliamo nella casa tutte le donne in difficoltà, anche quelle ancora incinte, perché un bambino è tale fin dal concepimento. Accogliamo anche ragazze che sono state in orfanotrofio o in una famiglia affidataria ma che vogliono diventare indipendenti", dice suor Laura. Nella casa c’è un regolamento, ma la cosa più importante è l'atmosfera familiare che deriva dal carisma delle Orsoline. "Guardiamo prima di tutto alla persona", afferma la religiosa.

Casa Betania per Esercizi Spirituali a Nurzec Stacja

Laboratori, asilo, consultorio e anche una Culla della vita

Le suore, con l'aiuto di personale laico, organizzano tre volte all'anno una serie di laboratori di arte, musica, ricamo e decoupage offrendo l'opportunità di apprendere e ampliare le proprie competenze. Le partecipanti sono state molto contente, sono desiderose di prendere parte a queste attività", aggiunge la suora sottolineando quanto sia grande l'aiuto che arriva dall'esterno. "I cuori dei polacchi sono molto aperti. Le donne della Casa per ragazze madri ricevono molti doni da fondazioni e donatori privati, e doni vengono fatti anche alle donne che hanno già lasciato la casa. Abbiamo molti amici in Polonia e in Italia, che ci aiutano ad aiutare", afferma. Da 11 anni a Legionowo è in funzione anche una Culla della vita, benedetta dall'arcivescovo Henryk Hoser. Un giorno, grazie alla Culla, è stato possibile salvare una bambina lasciata lì. Le è stato dato il nome di Marysia.

Le suore di Legionowo gestiscono anche un asilo cattolico e un consultorio psicologico. Promuovono anche incontri di preghiera sulla Lectio Divina. "Ringrazio Dio di essere in Polonia, ho imparato molto dalla gente. Quando si dà molto, molto si riceve - sottolinea suor Laura -. La Divina Provvidenza veglia su di noi e sono certa che Dio ha voluto che fossi qui".

Esercizi Spirituali a Nurzec Stacja

Il servizio guidato dalla pedagogia dell'amore

Scopo principale dell’Istituto delle Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino è il servizio alle persone attraverso la pedagogia dell’amore. In particolare si tratta di educare i bambini, i giovani e le donne alla luce della spiritualità mariana e di santa Angela Merici.

A Nurek-Stacja svolgono il loro servizio le suore Maria e Katarzyna. A Legionowo sono in quattro: suor Dominika, suor Edyta, suoir Marzena e suor Laura. Le Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino non operano solo in Polonia e in Italia. Sono presenti anche in Etiopia, Eritrea, Brasile, Argentina e Kenya. Nel 2018 hanno celebrato il 200° anniversario della fondazione del loro Istituto.

Suore Orsoline di Vergine Maria Immacolata di Gandino. Da sinistra: sr. Edyta 2024.04.12 PS72: Gawrysiuk, sr. Laura Boschi, sr. Domenica Ceruti, sr. Marzena Jakonowicz